Durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto pidió que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, fuera investigado por presuntos vínculos con Los Zetas; esto es lo que pasó después.

El tema es recordado debido a que el viernes 2 de mayo se dio a conocer la muerte de Fidel Herrera, a sus 76 años, hecho que ya lamentó su partido, el PRI, en un mensaje de redes sociales.

De momento, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, no se ha pronunciado sobre la muerte del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien también fue cónsul e investigado por la DEA.

Enrique Peña Nieto pidió que Fidel Herrera fuera investigado por vínculos con Los Zetas

Fue en plena campaña presidencial, el 13 de junio de 2012, cuando Enrique Peña Nieto pidió que se investigara y se aplicara la ley a Fidel Herrera, señalado por asociación delictiva con Los Zetas, de acuerdo con Miguel Ángel Yunes Linares.

El entonces candidato por la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, había señalado a Fidel Herrera de proteger a Los Zetas y empresarios investigados por presunto lavado de dinero para dicha organización.

Fue en este tenor que se le preguntó a Enrique Peña Nieto sobre si Fidel Herrera estaba participando en su campaña presidencial pese a las acusaciones de proteger a Los Zetas, a lo cual evitó responder.

Sin embargo, Enrique Peña Nieto sentenció que el tema correspondía a las procuradurías, sin importar que se tratara de un ex funcionario público, por lo que instó a que se aplicara la ley y se investigara a Fidel Herrera.

Pese a esto, en 2010, Enrique Peña Nieto manifestó su apoyo a Fidel Herrera, cuando se dieron a conocer dos grabaciones telefónicas en las cuales confirmó su intervención en las elecciones, con despensas y patrullaje.

Fidel Herrera habría sido acusado de intervenir en las elecciones de 2010 en Veracruz (Cuartoscuro)

Enrique Peña Nieto olvidó investigación contra Fidel Herrera: Lo nombró cónsul de Barcelona en 2015

Pese a que Enrique Peña Nieto pidió durante su campaña presidencial que Fidel Herrera fuera investigado por sus vínculos con Los Zetas, en 2015 lo nombró cónsul en Barcelona, España.

El nombramiento de Enrique Peña Nieto (que no necesitó ratificación del Senado de la República) fue defendido por Fidel Herrera quien negó que fuera una forma de ser exiliado.

Durante su consulado (2015-2017), Fidel Herrera sí fue investigado pero por la DEA de Estados Unidos y la policía catalana, debido a sus presuntos vínculos con Los Zetas, como afirmó un reportaje conjunto.

En dicha investigación, se vinculó a Fidel Herrera con Juan Manuel Muñoz Luévano, el “Mono Muñoz”, presunto enlace de Los Zetas en Europa, mediante el ex presidente del PRI, Humberto Moreira.

La renuncia de Fidel Herrera al consulado (por un nuevo escándalo, que es la compra de medicinas falsas contra el cáncer durante su gobierno en Veracruz) frenó la investigación.

Se presume que Los Zetas llamaban a Fidel Herrera como “Zeta 1”, debido a que como gobernador de Veracruz le proporcionó protección y provocó una ola de violencia en el estado.