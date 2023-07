Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo de México e hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, encabeza la rebelión contra Xóchitl Gálvez: No declinará por ella en Va por México y aseguró que “llegará hasta el final” del proceso.

Algunas encuestas posicionaron a Xóchitl Gálvez como la aspirante mejor posicionada por la candidatura presidencial de Va por México. En ese sentido, Enrique de la Madrid, quien también busca representar a la coalición, se dijo firme.

Los aspirantes de Va por México que pasaron a la siguiente etapa de selección son:

Xóchitl Gálvez

Santiago Creel

Enrique de la Madrid

Beatriz Paredes

Miguel Ángel Mancera

Silvano Aureoles Conejo

José Jaime Enríquez Félix

Francisco García Cabeza de Vaca

Ignacio Loyola Vera

Gabriel Quadri

Israel Rivas

Sergio Iván Torres

Jorge Luis Preciado

En medio de los procesos internos de Morena (que gobernará 23 estados) y Va por México, los aspirantes opositores deberán recolectar 150 mil firmas (en al menos 17 estados) para pasar a la siguiente etapa del proceso interno.

El ‘Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México’, es decir, el candidato de Va por México rumbo a las elecciones 2024, deberá cumplir con 3 etapas del proceso que culminarán el 3 de septiembre de 2023.

En ese marco, Enrique de la Madrid encabeza la rebelión contra Xóchitl Gálvez, pues el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid aseguró que se mantendrá hasta el final del proceso interno de Va por México para elegir al candidato.

El Frente Amplio por México ya fue registrado en el INE (PRI)

Enrique de la Madrid no declinará por Xóchitl Gálvez: “Aquí yo soy actor de la película”

Enrique de la Madrid aseguró que no declinará a favor de Xóchitl Gálvez y criticó a los analistas que consideran lo mismo para el resto de los aspirantes de Va por México. “Les falta experiencia de vida”, dijo el hijo del ex presidente.

“Algunos que se las dan de muy inteligentes y muy analistas (piden bajarnos), pero les falta experiencia de vida. ¿Nos la vamos a rifar en la oposición por una persona y correr el riesgo de que se pueda enfermar? Los que sí estamos en la vida y no en un escritorio haciendo análisis sí sabemos que debemos tener opciones y alternativas” Enrique de la Madrid

Durante una gira por Durango el 19 de julio de 2023, el ex secretario de Turismo dijo:

“No me salgo de una película hasta ver el final. ¿Por qué me voy a bajar? Aquí estamos viendo quién es la persona más competitiva y más competente. Aquí yo soy actor de la película” Enrique de la Madrid

Enrique de la Madrid (Crisanta Espinosa Aguilar)

Enrique de la Madrid defiende a Xóchitl Gálvez de AMLO: “No es de caballeros tratar a una dama así”

A pesar de que Enrique de la Madrid aseguró no declinar a favor Xóchitl Gálvez, sí la defendió de lo que consideró un “gobierno que maltrata mujeres” en referencia al del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No es de caballeros tratar a una dama así, este gobierno les quitó las guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, refugios para salvaguardar a las mujeres violentadas, eso deberían de revisar a la hora de votar” Enrique de la Madrid