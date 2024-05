El pueblo de México está a 5 días de participar en las elecciones México 2024, donde se elegirá al próximo o próxima presidenta para el periodo 2024-2030 y los candidatos continúan con sus actividades de campaña.

Será el 2 de junio de 2024 cuando 9 entidades se disputen la renovación de sus gobiernos estatales, además se elegirán más de 19 mil 738 cargos locales; en la presidencia de la República se enfrentarán dos candidatas y un candidato:

El domingo 19 de mayo se enfrentaron en el último de 3 debates presidenciales en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las candidatas y el candidato, donde tuvieron la oportunidad de contrastar sus proyectos de gobierno antes de que se desarrollen las elecciones 2024.

Luego del tercer debate presidencial, los candidatos aún tienen 1 día más para concluir con sus campañas antes de que se realicen los comicios nacionales para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ello, aquí te presentamos el resumen del 28 de mayo de las actividades de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones México 2024.

Durante su visita a Tabasco, Claudia Sheinbaum aseguró que durante su gobierno va a “guardar el legado” de AMLO.

De acuerdo con la candidata, ll evará a México por el camino de “la justicia social, paz, seguridad y prosperidad compa rtida”.

“sepa desde aquí querido presidente que vamos a guardar tú legado, que no vamos a traicionar, no vamos a regresar la corrupción, ni los privilegios, y que vamos a llevar a nuestra nación a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y prosperidad compartida”

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró su llamado al voto el próximo domingo 2 de junio y señaló nuevamente que votar por el PRI y PAN sería “regresar a la corrupción, privilegios, la venta del patrimonio”.

Por otro lado, aclaró que si bien Alejandra del Moral renunció al PRI y se acercó a ella 6 días de las elecciones México 2024, la expriista no se afilará a Morena.

Alrededor de 2 mil empresarios de Jalisco mostraron su respaldo a Xóchitl Gálvez y se comprometieron a “llevarla” a la presidencia.

Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE, pronostica triunfo de Claudia Sheinbaum por menos de 10 puntos en las elecciones 2024 México

Asimismo, compartió que el diputado Horacio Fernández, de Movimiento Ciudadano, le aseguró que pedirá el voto por Gálvez el próximo 2 de junio porque cree que ella “es la alternativa”.

Por otra parte, aseguró para El País que ella ya ganó, sin importar los resultados de los comicios y resaltó que el 3 de junio seguirá siendo una mujer feliz.

“yo ya gané, para nada soy una mujer frustrada, enojada con la vida. El día de la Marea rosa en el Zócalo, cuando abrí esa puerta de mi hotel y salí a ver la plaza llena, yo dije: ¡No manches! Tú llegaste aquí con una caja de cartón con tu ropa a la central camionera y nadie creía que ibas a ser ingeniera...el día 3 yo voy a seguir teniendo a mi familia, que para mi es lo más importante en la vida. No hay nada más importante que mis hijos y mi marido, soy una mujer de familia, de valores. No sé qué pase el 2 (de junio) pero yo seguiré siendo una mujer feliz, infeliz no, ni depresiva. Tengo mucha confianza en que van a tomar una decisión inteligente. Lo veo en los ojos de los mexicanos”

Xóchitl Gálvez