Nathaly Chávez García, senadora suplente de Morena, se disculpó públicamente por usar fuero para evadir el alcoholímetro.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Nathaly Chávez García pidió que su polémica no sea utilizada para afectar a la titular del escaño en Morena, la senadora Luisa Cortés.

Fue en días pasados cuando se dio a conocer que Nathaly Chávez García fue detenida por conducir en estado de ebriedad en la zona metropolitana de Oaxaca, sin embargo, buscó utilizar la figura de senadora suplente de Morena para evitar ser sancionada por las autoridades.

Nathaly Chávez García se disuclpa por usar fuero para evadir el alcoholímetro

A través de un video publicado en redes sociales, la senadora suplente de Morena, Nathaly Chávez García, se disculpó públicamente por usar fuero para evadir el alcoholímetro.

En la grabación señaló reconocer que sus acciones cometidas con las autoridades en Oaxaca no corresponden con los principios que busca promover Morena.

Asimismo, Nathaly Chávez García pidió una disculpa a la senadora Luisa Cortés, titular del escaño en el senado, quien dijo ha sido víctima de ataques debido a su acciones.

Por tal motivo pidió a la ciudadanía que su equivocación no sirva para “golpetear políticamente” a la senadora Luisa Cortés, quien dijo se ha desempeñado responsablemente durante más de 20 años.

Frente a estos hechos, Nathaly Chávez García reiteró sus disculpas con las personas que resultaron afectadas, por lo que se comprometió a que no se volverá a repetir.

Nathaly Chávez García (Especial)

Nathaly Chávez García buscó evitar ser sometida a alcoholímetro en Oaxaca porque es “senadora”

Durante un filtro de control en Oaxaca, el vehículo donde se transportaba Nathaly Chávez García fue detenido por autoridades de tránsito para realizar una revisión de rutina del alcoholímetro.

Sin embargo, al momento de pedirle realizar la prueba del alcoholímetro, la senadora suplente de Morena se negó a cooperar con los policías, bajo el argumento de que tiene fuero constitucional.

Es decir, según Nathaly Chávez García se encontraba exenta de cumplir con medida vial debido a su cargo político.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, tenemos fuero, yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora”, dijo a los policías Nathaly Chávez García.

Según su explicación, la senadora suplente de Morena aseguró que los oficiales de tránsito no pueden revisar los automóviles de legisladores, pese a que se encontraran en estado de ebriedad poniendo su vida en riesgo y la de los demás.

“Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden. Vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores”, aseguró Nathaly Chávez García.

Esto provocó que se viralizara su acción, pues usuarios de redes sociales señalaron que Nathaly Chávez García buscó “charolear” para evitar las sanciones de las autoridades.