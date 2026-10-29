La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años de edad, llevó al pronunciamiento por el Senado de la República recordando la figura política que fue.
La Junta de Coordinación Política del Senado también se pronunció sobre la inesperada muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, quien será velado en el Panteón Francés de la CDMX a las 10:00 am hoy, 29 de octubre de 2026.
Senado comparte mensaje tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas
El fallecimiento del político Cuahtémoc Cárdenas conmocionó al mundo de la política en México, aún sin importar si había una perspectiva política que los distanciara.
Sumado a estas condolencias, el Senado se pronunció sobre la muerte del fundador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien recordó por la “figura fundamental” que tuvo en la política del país, participando en “momentos trascendentales” que transformaron la democracia de México.
Asimismo, la Junta de Coordinación Política externó sus condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, subrayando que su labor contribuyó a la democracia de México.
Otros políticos que externaron el pésame tras la muerte de Cárdenas fueron:
- Claudia Sheinbaum
- Andrés Manuel López Obrador
- Vicente Fox
- Alejandro Moreno Cárdenas
- Ricardo Monreal
- Miguel Ángel Mancera
- Manuel Velasco Coello
- Jorge Romero
- Jorge Álvarez Máynez
- Ariadna Montiel
- Ignacio Mier
- Graco Ramírez
- Marcelo Ebrad
- Rosa Icela Rodríguez
- Mario Delgado
- Leonel Godoy
- Pedro Salmerón
- Delfina Gómez Álvarez
- Manlio Flavio Beltrones