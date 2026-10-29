La despedida de Cuauhtémoc Cárdenas continúa marcada por muestras de reconocimiento provenientes de distintos ámbitos de la vida pública nacional.

“Fue un personaje admirable, decisivo en la historia de México (…) Para mí es un orgullo muy grande que haya sido mi padre” Lázaro Cárdenas Batel

En medio de los servicios funerarios realizados en el Panteón Francés, su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, destacó el orgullo que representa pertenecer a una familia ligada a una de las figuras más influyentes en la historia democrática del país.

Además de agradecer las expresiones de solidaridad recibidas, Lázaro Cárdenas Batel subrayó la trascendencia del legado político de su padre y confirmó que las exequias de Cuauhtémoc Cárdenas se desarrollarán en un entorno privado.

Lázaro Cárdenas Batel orgulloso de que Cuauhtémoc Cárdenas haya sido su padre

A su llegada al Panteón Francés en la Ciudad de México para los servicios funerarios de su padre Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel ofreció breves declaraciones a los medios de comunicación.

Destacó que Cuauhtémoc Cárdenas fue un “personaje admirable y decisivo en la historia de México” y manifestó que para él representa “un orgullo muy grande que haya sido mi padre”.

Lázaro Cárdenas Batel afirmó que la unanimidad entre distintas figuras públicas al reconocer la contribución de su padre a la democracia mexicana “habla de su estatura y de su trascendencia”.

Expresó su gratitud por los mensajes de solidaridad y cariño recibidos, señalando que estaba seguro de que su padre también los agradecería.

“Les agradezco la muestra de cariño y sé que él también los agradece” Lázaro Cárdenas Batel

Lázaro Cárdenas Batel informó que el funeral se realizaría de forma privada, rodeado únicamente de familiares y amigos cercanos.

Esto es lo que se sabe sobre si habrá un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

Aclaró que en ese momento aún no se había definido si se organizaría un homenaje público oficial, indicando que era algo que analizarían posteriormente.

“Lo vamos a platicar (…) Todavía habría que verlo. Todavía no se determina” Lázaro Cárdenas Batel

Cuauhtémoc Cárdenas murió a los 92 años el miércoles 28 de octubre en el Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México.

Ni la familia ni las autoridades locales han emitido un comunicado con la causa médica de su deceso. Sus restos fueron trasladados al Panteón Francés.

Claudia Sheinbaum rindió un homenaje en su conferencia matutina mediante la proyección de un video conmemorativo, envió sus condolencias a la familia y manifestó su intención de acudir al Panteón Francés para dialogar con ellos sobre un posible homenaje público.

Diversas figuras políticas nacionales e internacionales, incluyendo representantes de la ONU y la Unión Europea, expresaron sus condolencias.