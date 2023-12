La pre candidata presidencial Claudia Sheinbaum dio su palabra al prometer que el legado del presidente AMLO está seguro con ella.

Así lo dio a conocer la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) durante su evento de precampaña realizado en Los Cabos San Lucas, Baja California Sur.

Y es que de cara a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum ha reiterado que prolongará el movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocido como la 4T.

Asimismo, la pre candidata Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que, si resulta ganadora en las elecciones 2024, se dedicará a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Buen día, ya vamos rumbo a Los Cabos, Baja California Sur. ¡Felices fiestas a todas y a todos! pic.twitter.com/p5kjTxwTN9 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 22, 2023

Claudia Sheinbaum asegura que no traicionará legado de AMLO

Además de asegurar que el legado de AMLO seguirá con vida, Claudia Sheinbaum aseveró que no lo va a traicionar.

La pre candidata señaló que replicará los principios del titular del Ejecutivo, los cuales han sido no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Vamos a seguir con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no lo vamos a traicionar” , enfatizó Claudia Sheinbaum.

Además, la aspirante a ganar la presidencia en las elecciones 2024, agradeció a AMLO por construir los cimientos de la Cuarta Transformación a través de sus obras prioritarias.

AMLO y Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La pre candidata Claudia Sheinbaum resalta obras del presidente AMLO

Asimismo, la pre candidata Claudia Sheinbaum enalteció las obras que han sido prioritarias en la administración del presidente AMLO, como es el Tren Interoceánico.

Recordando que el mandatario federal encabezó la mañana del 22 de diciembre, la ceremonia de inauguración del Ferrocarril Interoceánico de México, conocido como Tren Interoceánico.

Cabe destacar que dicha obra inició operaciones desde septiembre de 2023, aunque el tren de pasajeros dio el banderazo de salida el viernes 22 de diciembre.

Por su parte, Claudia Sheinbaum dirigió el mensaje a la oposición para remarcar la inauguración de una de las obras insignia del presidente AMLO.

“¿Qué inauguró (AMLO) este mes? Ahí nomás´ para la oposición, hoy está inaugurada la primera etapa del tren interoceánico”, declaró la pre candidata presidencial.

El Tren Interoceánico es otro proyecto visionario del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que le vamos a dar continuidad. pic.twitter.com/MmBgwPnK1X — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 22, 2023

¿Cómo va Claudia Sheinbaum en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La pre candidata presidencial Claudia Sheinbaum sigue liderando las encuestas con casi 40 puntos rumbo a las elecciones 2024.

La encuesta MetricsMx dio a conocer que la representante de Morena, está por encima de Xóchitl Gálvez, la abanderada del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD).

Así va la intención de voto de la Encuesta MetricsMx del 8 de diciembre: