Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), se sumó a las muestras de reconocimiento y despedida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien recordó por su legado político y sus aportaciones a la democracia mexicana.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Álvarez Máynez calificó al cardenismo como la “verdadera Cuarta Transformación de México”, al destacar la contribución de Lázaro Cárdenas y de su hijo Cuauhtémoc Cárdenas a la igualdad económica y política del país.

“Primero quisiera mandar todas las consideraciones, la solidaridad, la admiración profunda, el cariño de Movimiento Ciudadano y de un servidor por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El cardenismo fue la verdadera cuarta transformación de México, el cardenismo hizo la realidad la revolución, primero con la igualdad económica que emprendió el ingeniero Lázaro Cárdenas y después con su mejor alumno y heredero que lo que nos dejó es el legado de igualdad política y democracia en México que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC

El dirigente de Movimiento Ciudadano destacó que el cardenismo contribuyó a materializar los ideales de la Revolución Mexicana, tanto en materia de igualdad económica como en el desarrollo de la democracia.

Jorge Álvarez Máynez considera a Cuauhtémoc Cárdenas un mentor de la clase política

Álvarez Máynez también reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas como una figura de referencia para la clase política nacional, al señalar que su influencia se extendió entre distintos actores, de manera voluntaria o involuntaria.

Asimismo, destacó la congruencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a lo largo de su trayectoria política, así como su sencillez, discreción y apertura al diálogo.

“Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue mentor de toda la actual clase política nacional voluntaria o involuntariamente, activa o pasivamente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue un hombre que llevó la congruencia a los límites que pagó por esa congruencia que hizo de nuestro oficio, de nuestra vocación, un honor, que fue siempre discreto, que fue siempre sencillo, que fue siempre abierto” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC

Álvarez Máynez destaca el legado de Cuauhtémoc Cárdenas en la industria petrolera

El dirigente de Movimiento Ciudadano también resaltó el legado del cardenismo en la industria petrolera mexicana y vinculó esta herencia con el compromiso de Cuauhtémoc Cárdenas con la soberanía nacional.

Al referirse a los acercamientos del ingeniero con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Álvarez Máynez destacó la importancia que tuvo para él la defensa de la soberanía energética y la recuperación de la industria petrolera, también desde Petróleos Mexicano (Pemex) debido a que había asumido el cargo de presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo en abril de 2026 hasta su fallecimiento del pasado 28 de octubre.

“Ahora que tú mencionas el tema de la presidenta, él siempre fue un hombre de ideas, si algo hacía que él tuviera esa relación con la presidenta de México, era su compromiso con la soberanía de México, con el renacimiento de una industria que se dejó morir en México que fue la industria petrolera, el compromiso con el legado cardenista” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC

Finalmente, Álvarez Máynez señaló que la relación entre Cuauhtémoc Cárdenas y Morena se ensombreció durante los últimos años.