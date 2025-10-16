El retirado capitán de corbeta, Miguel Ángel Solano, conocido como “El Capitán Sol”, logró evitar temporalmente una orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal, aunque su situación legal continúa siendo delicada.

De acuerdo con fuentes judiciales, una jueza federal determinó que el exmilitar puede ser detenido, aunque la medida podría mantenerlo libre solo por unos días, mientras se resuelve el fondo de la investigación en su contra.

Miguel Ángel Solano es señalado por su presunta participación en una red de evasión fiscal y contrabando de combustibles, actividades conocidas popularmente como huachicol fiscal.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre si el exoficial de la Secretaría de Marina será detenido o si ha tramitado algún recurso legal adicional para asegurar su libertad ante las nuevas resoluciones judiciales.

Jueza niega detener a ‘El Capitán Sol’, acusado de huachicol fiscal, pero deberá presentarse ante juez

El capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano, conocido como “El Capitán Sol”, evitó ser detenido por ahora, luego de que la jueza federal Rosa María Cervantes Mejía negó ejecutar la orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal.

La jueza otorgó a Solano un plazo de tres días, contados a partir de su notificación, para presentarse voluntariamente ante un juez de control por el delito del que se le acusa. Además, deberá pagar 3 mil pesos en un plazo máximo de cinco días para que la suspensión de su detención sea válida.

No obstante, la resolución no garantiza su libertad, ya que, si en audiencia es vinculado a proceso, podría enfrentar prisión preventiva de oficio debido a la gravedad del delito.

De acuerdo con el expediente, el capitán deberá acudir al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se llevará a cabo su audiencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Miguel Ángel Solano de delincuencia organizada relacionada con el contrabando y evasión fiscal de combustibles, práctica conocida como huachicol fiscal.

Miguel Ángel Solano: Los señalamientos que lo ponen en el huachicol fiscal

Aunque una jueza denegó la detención de Miguel Ángel Solano, el capitán tiene tres días para ir a su audiencia y presentar su inocencia por más de un señalamiento que lo coloca en el huachicol fiscal:

Gastó más de 52 millones de pesos en apuestas

Cuentas bancarias correspondientes a 11

Compra de 8 inmuebles con valor de 13 millones de pesos totales

Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República le dio 5 millones de pesos

Integrante de la red criminal Los Primos

Compra de joyería de más de 400 mil pesos

Compra de más de 6 millones de pesos mediante tarjetas de crédito

Cabe destacar que el capitán de Corbeta, Miguel Ángel Solano Ruiz, es retirado y recibía una pensión de 18 mil 785 pesos al mes.