El líder del grupo ultraconservador ‘Viva México’, el actor Eduardo Verástegui, se lanzó contra el PAN y la posible designación de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial de la alianza Va por México para las elecciones 2024.

En un video compartido en sus cuentas de redes sociales, el ultraconservador Eduardo Verástegui anunció ‘la muerte del PAN’ y dijo no estar seguro de que ‘descanse en paz’, porque según él, ‘murió en estado de desgracia’.

Acusó que la cúpula del PAN traicionó a su militancia al ‘imponer’ a una candidata que a su consideración representa todo lo opuesto a los valores que defienden los simpatizantes de ese partido.

“México, el PAN ha muerto, y no estamos seguros de que descanse en paz porque murió en estado de desgracia. La cúpula del PAN traicionó a su militancia al imponer a una candidata que representa todo lo opuesto a lo que representa los valores que defiende a la mayoría de sus seguidores”, señaló Eduardo Verástegui en su video.

Cabe recordar que tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Xóchitl Gálvez ya se registró en la contienda.

El pasado 4 de julio, se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Con este proceso y su candidato electo en septiembre, la alianza opositora del PRI-PAN-PRD pretende vencer a Morena y arrebatarle la presidencia de México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

De momento, entre los aspirantes inscritos en el proceso de la oposición figuran:

Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo ‘Xóchitl calibre 666′, dice Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui sostuvo que la actual dirigencia nacional del PAN encabezada por Marko Cortés, a quienes se refirió como ‘parásitos del poder’, mataron a ese partido con una escopeta ‘calibre Xóchitl 666′.

Indicó que con la posible candidatura presidencial de la senadora, al PAN también llegó el ‘supremacismo progresista’, por lo que consideró que ahora el partido auriazul y Morena son ‘exactamente’ lo mismo.

“Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo ‘Xóchitl calibre 666′. Con la llegada del supremacismo progresista al PAN, hoy ese partido y Morena son exactamente lo mismo” Eduardo Verástegui

Incluso, el actor mexicano subrayó que todos los partidos son lo mismo y que la posible candidatura de Xóchitl Gálvez confirma que la dirigencia nacional del PAN es promotora de la izquierda populista y trotskista.

“Se los dije, se los he estado diciendo, todos los partidos son lo mismo. Y que quede claro, hablo de las cúpulas cuyos integrantes son promotores de la izquierda populista y trotskista”, acotó.

Eduardo Verástegui invita a sumarse a movimiento ‘Viva México’ tras ola de traición del PAN

Al final de su video, Eduardo Verástegui afirmó que ya veía venir la ola de traición del PAN, por lo que apuntó ha estado construyendo su ‘movimiento Viva México’.

El ultraconsevador aprovechó para invitar a las personas que ponen por delante en su vida los pilares “Dios, patria y familia” a unirse a su movimiento.

“Muchos mexicanos que ya veíamos venir esta ola de traición hemos estado construyendo un movimiento de patriotas que buscan los tres pilares que sostienen a esta gran nación: Dios, patria y familia” Eduardo Verástegui

“Es por eso que les quiero hacer una invitación a este movimiento. A sumarse a este ejército de mexicanos que no va a permitir que nos roben el alma. No, no, no lo vamos a permitir. Estén pendientes, porque muy pronto les haremos saber cómo incorporarse a este movimiento. Las puertas del movimiento Viva México están abiertas”, concluyó.