El exsenador Damián Zepeda destacó los tres pilares que forman parte del nuevo relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con Damián Zepeda, quien fuera también presidente del PAN de 2017 a 2018, estos son importantes de cara a los próximos procesos electorales:

Apertura ciudadana

Participación ciudadana en la elección de candidatos

Recuperar identidad

Damián Zepeda ve necesario el relanzamiento del PAN

En entrevista con Juan Becerra para Radio Fórmula, Damián Zepeda calificó como necesario el relanzamiento del PAN.

El exlegislador panista manifestó que era necesaria la renovación del PAN como oposición política, pues de lo contrario podría significar su desaparición.

Señaló que tras las elecciones 2018, el partido blanquiazul perdió confianza por parte de la ciudadanía, por lo que era imperativo recuperarla de cara al futuro de panorama político.

Damián Zepeda señaló que parte de esto es la integración ahora de la participación ciudadana, toda vez que las personas podrán elegir a los candidatos del PAN mediante encuestas, además de que podrán postularse para cargos de elección popular.

El exsenador aseveró que con esto el PAN busca recuperar identidad, como parte de su labor político como partido de oposición.

Damián Zepeda, exlíder del PAN, y Felipe López Veneroni, analista político, conversaron acerca de la situación actual del PAN y el relanzamiento del partido para recuperar la confianza de los ciudadanos en entrevista con Juan Becerra Acosta para Radio Fórmula.

El objetivo de estos ajustes es integrar a los jóvenes mexicanos a que estén interesados en la vida política del país.

Esto con la intención de que el PAN se perfile como la opción para ganar el Congreso en el 2027 y contender por la presidencia de México en 2030.