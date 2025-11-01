La diputada Gabriela Jiménez cumplió su palabra y se disfrazó de Batichica, sobrenombre que se ganó tras la polémica con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad.

Ricardo Monreal fue quien puso el apodo de Batichicas a Gabriela Jiménez y Jessica Seiden luego de que las diputadas “se pelearán” por ocupar el lugar junto a Omar García Harfuch.

Gabriela Jiménez se disfrazará de batichica para Halloween (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Diputada Gabriela Jiménez se disfraza de Batichica tras polémica con Harfuch

Gabriela Jiménez dio a conocer que se disfrazaría de Batichica para un evento al que asistió el viernes 31 de octubre. La diputada cumplió su promesa y las fotos ya circulan en redes sociales.

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados asistió junto a sus hijos a la rodada del terror que se realizó en la alcaldía Azcapotzalco, donde presumió su disfraz de Batichica.

A través de redes sociales, la diputada Gabriela Jiménez dijo que con su disfraz de Batichica quiso recordar que todas las mujeres son heroínas y siempre luchan por la justicia y el bienestar.

Gabriela Jiménez publicó un breve video de lo que vivió en la rodada del terror, donde se le vio saludando a los vecinos de Santiago Ahuizotla y sobre una motocicleta.