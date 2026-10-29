Morena lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien señaló como un “pilar fundamental de la izquierda mexicana”.

“Morena lamenta profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano” Morena

El partido se sumó a las condolencias que expresó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien recordó que, sin Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la realidad política de México “sería otra”.

Así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que, con principios firmes, “transformó la vida política de nuestro país”.

Además, expresó las más sinceras condolencias a amigos y familiares por la muerte del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y reiteró que su legado “permanecerá en la memoria histórica de México”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos. Su legado permanecerá en la memoria histórica de México” Morena

Morena reconoce a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como “protagonista” de la democratización de México

A través de redes sociales, Morena reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como el protagonista de la lucha por la democratización de México y el referente de la izquierda mexicana.

“Referente histórico de la izquierda mexicana y protagonista de la lucha por la democratización de nuestro país” Morena

Asimismo, Morena destacó que la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano forma parte de la historia “de las luchas democráticas de México”.

Además, reconoció que con su trabajo, logró que más generaciones abrieran camino a la participación ciudadana y la “transformación de la vida pública” en el país.

“Su trayectoria forma parte de la historia de las luchas democráticas de México y de generaciones que abrieron camino a una mayor participación ciudadana y a la transformación de la vida pública” Morena

Morena lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (Morena/X)

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD y referente de la izquierda mexicana, murió el pasado miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad.