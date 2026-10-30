Cuauhtémoc Cárdenas recibirá un homenaje de cuerpo presente la tarde del viernes 30 de octubre en el Palacio de Bellas Artes, para despedir al ingeniero y político mexicano.

El homenaje fue confirmado por la jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, quien estuvo presente en el funeral de quien era su predecesor, en el Panteón Francés.

Durante la inauguración de la Ofrenda Monumental del Zócalo, Clara Brugada dedicó un mensaje por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, quien comenzó una CDMX con derechos.

Cuauhtémoc Cárdenas recibirá homenaje en Bellas Artes; será de cuerpo presente

Este viernes 30 de octubre, Cuauhtémoc Cárdenas recibirá un homenaje en Bellas Artes para honrar su trayectoria política y su lucha democrática en México.

El homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes será para el público en general, como invitó Clara Brugada para despedir al ingeniero, a quien se le dedicarán ofrendas en el Zócalo.

Se espera que el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas se lleve a cabo a las 16:00 horas; sin embargo, medios también apuntan que podría ser a las 10:00 u 11:00, sin confirmación de Clara Brugada.

Al homenaje acudiría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que habría ofrecido despedir a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes, en coordinación con la jefa de Gobierno.

Por el homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes se pospuso la cremación de Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba programada para las 17:00 horas de este jueves 29 de octubre.

Cuauhtémoc Cárdenas, el segundo político en recibir un homenaje póstumo en Bellas Artes

En Bellas Artes se han llevado a cabo homenajes a distintas figuras, generalmente del medio artístico, por lo que Cuauhtémoc Cárdenas sería el segundo político en recibir dicha distinción.

En 1997 se celebró un homenaje luctuoso a Heberto Castillo —también de cuerpo presente—, quien fue fundador del PRD y en el cual estuvo presente Cuauhtémoc Cárdenas.

Entre otros personajes que han recibido un homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes son:

Rosario Castellanos

Frida Kahlo

María Félix

Silvia Pinal

Virgina Fábregas

Diego Rivera

José Clemente Orozco

Carlos Fuentes

Ignacio López Tarso

David Alfaro Siqueiros

Agustín Lara