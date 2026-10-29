Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas serán cremados y depositados en el Panteón Francés, sitio donde también reposan los restos de su compañero de lucha Porfirio Muñoz Ledo.

Luego de la muerte del luchador de la democracia el día anterior a los 92 años, se tiene contemplada una velación en los velatorios del Panteón Francés la tarde del 29 de octubre de 2026.

El cuerpo de Cuauhtémoc Cárdenas llegó directamente de un hospital en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, al panteón Francés en Calzada Legaría 449 la noche del 28 de octubre.

En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo, durante la fundación del PRD (Cuartoscuro / Fotografía Archivo Cuartoscuro)

Restos de Cuauhtémoc Cárdenas serán cremados al igual que los de Porfirio Muñoz Ledo

Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas serán cremados este 29 de octubre a las 17:30 horas, posterior a la velación.

Porfirio Muñoz Ledo murió el 9 de julio de 2023 a los 89 años de edad y sus restos también fueron cremados y depositados en el Panteón Francés. En ese entonces, Cuauhtémoc Cárdenas llegó al Panteón Francés para despedir a quien consideró su amigo y compañero de lucha.

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, durante la publicación de la Constitución de la CDMX el 5 de febrero de 2017 (Cuartosucro / Isaac Esquivel Monroy)

Cuauhtémoc Cárdenas luchó con Porfirio Muñoz Ledo para conformar una corriente democrática

Tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Porfirio Muñoz Ledo fundaron la Corriente Democrática al Interior del Partido Revolucionario institucional (PRI) en 1986.

En la imagen, el 17 de septiembre de 1987 Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, marchan al Zócalo capitalino como parte de la "Movilización de las 100 horas" (Cuartosucro / Fotografía Archivo Cuartoscuro)

Ese fue el origen del Frente Democrático Nacional en las elecciones de 1988 y posteriormente la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

En ese grupo se encontraba Ifigenia Martínez, quien murió a los 99 años de edad el 5 de octubre de 2024.