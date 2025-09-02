Pocas bebidas son tan populares como la cerveza y en México no es la excepción, en cualquier reunión no pueden faltar para acompañar cualquier comida o plática.

Y es que el campo de la cerveza se ha diversificado en muchos sentidos, ofreciendo una enorme variedad de presentaciones en la actualidad para los que gustan de esta bebida.

Pero, te has preguntado ¿cuánto gastan los mexicanos en cerveza? La escándala cifra que muestra que los hogares pueden destinar miles de pesos para su consumo.

¿Cuánto gastan los mexicanos en cerveza cada año? La cifra te sorprenderá

Un estudio realizado por la agencia analista de mercado, Statista Market Insights, arrojó que los mexicanos pueden destinar una parte importante de su presupuesto al consumo de cerveza.

Si bien este depende de la zona del país, así como el tipo de cerveza preferida por cada persona, el resultado arrojó que un solo hogar en México puede gastar desde 850 hasta más 3 mil pesos cada año .

Es decir, según la información de Statista Market Insights, para este 2025 se espera que el gasto anual de los mexicanos en cerveza alcance los 484 mil 600 millones de pesos.

Al respecto, los mexicanos priorizan su consumo en el hogar, ya se que se compre en tiendas o supermercados para fiestas, reuniones, etc, pues del total corresponden 367 mil millones de pesos.

En tanto, el consumo de cerveza en bares o restaurantes, representará un gasto para los mexicanos de 117 mil 600 millones de pesos.

Estas cifras muestran la importancia que le dan los mexicanos al consumo de cerveza, siendo la bebida alcohólica que más se consume en nuestro país.

Tarro de cerveza (engin akyurt / Unsplash)

¿Qué lugar ocupa México en consumo de cerveza a nivel mundial?

Como lo mencionamos anteriormente en esta misma nota, los mexicanos priorizan su consumo por sobre cualquier otra bebida alcohólica, incluyendo al tequila.

Así, esto ha colocado a México entre los principales consumidores de cerveza en el mundo. Pero, ¿en qué lugar se encuentra? La respuesta está en el top 5.

De acuerdo con un estudio realizado en 2024, México se posicionó en el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a consumo por volumen de cerveza se refiere.

Las cifras arrojaron que México se colocó por detrás de China, Estados Unidos y Brasil, esto al registrar un consumo promedio por persona de 68 litros de cerveza al año.