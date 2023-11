El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio pistas sobre cuándo se resolverá la queja de Marcelo Ebrard, respecto a la impugnación del proceso interno que no lo favoreció rumbo a las elecciones 2024 .

Y es que la queja de Marcelo Ebrard se dio debido a que el ex canciller reportó diversas irregularidades en la encuesta de Morena , señalando que favorecieron a Claudia Sheinbaum desde el gabinete federal.

Igualmente, Marcelo Ebrard había metido un recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que Morena no respondía a su queja en tiempos establecidos, el cual fue desechado .

¿Cuándo se resolverá la queja de Marcelo Ebrard? Mario Delgado da pistas

Antes de comenzar con la publicación de resultados de las gubernaturas, Mario Delgado compartió noticias de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena , respecto a la queja de Marcelo Ebrard.

Esto fue en entrevista a medios de comunicación en un hotel de la Ciudad de México, y de acuerdo con Mario Delgado, probablemente antes de que termine noviembre, se resolverá la queja de Marcelo Ebrard.

Según lo que le informó la comisión, se encuentran en la fase final de audiencias respecto a la queja de Marcelo Ebrard, aunque no mencionó fechas exactas.

Igualmente Mario Delgado destacó que Marcelo Ebrard es un elemento valioso para Morena, por lo que confía en que el ex canciller continúe en el partido , asegurando que no hay ruptura con la también ex corcholata.

Mario Delgado da pistas sobre impugnación de Marcelo Ebrard ( Michelle Rojas / Especial)

¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard si la queja no es a su favor? Tiene estas opciones

Marcelo Ebrard prometió, poco después de que se dieran a conocer los resultados de Morena que estaría en las elecciones 2024, sin embargo, no es tan sencillo .

Mario Delgado ha mencionado que i ndependientemente de los resultados de la impugnación de Marcelo Ebrard, los cuales afirma que son transparentes, Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial.

Por otra parte, en caso de querer formar un nuevo partido , que era otra teoría que se manejaba en un principio, no podría participar en las elecciones 2024.

Así como tampoco se puede lanzar como candidato independiente, ya que el registro para ello ante el Instituto Nacional Electoral, finalizó en septiembre ; actualmente se encuentran los aspirantes en proceso de recolección de firmas.

Igualmente, se señalaba la posibilidad de que se anexara a Movimiento Ciudadano y fuera su candidato presidencial, sin embargo, solamente tendrá un día de registro de candidatos y será el 12 de noviembre.

A su vez, la mayoría de los militantes de Movimiento Ciudadano han destacado en distintas ocasiones su oposición a que Marcelo Ebrard sea su candidato , aunque es la única opción viable que tiene.

Además de que Marcelo Ebrard anunció que compartirá la decisión sobre su futuro político el día lunes 13 de noviembre.

Marcelo Ebrard tiene estas opciones (Daniel Augusto)

Marcelo Ebrard está presente en la encuesta MetricsMX rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 9 de octubre 2023 (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar y sobrepasa con más de 50 puntos a Marcelo Ebrard .

Esta es la intención al voto de las dos virtuales candidatas; y el porcentaje de Marcelo Ebrard en el escenario de que fuera candidato de Movimiento Ciudadano , que todavía no ha sido definido: