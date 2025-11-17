Alfonso Miranda Gallegos, exdiputado local en Morelos, fue sentenciado a 82 años y seis meses de cárcel por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, contra la salud secuestro y secuestro agravado.

Alfonso Miranda Gallegos fue diputado en el Congreso de Morelos por el Partido del Trabajo (PT) y fue detenido cuando pertenecía a la Coalición Juntos Haremos Historia en las elecciones 2018.

Debido a que estuvo preso en Durango en las elecciones de 2018 no rindió protesta como alcalde de Amacuzac, Morelos, pero supuestamente daba órdenes a funcionarios municipales vía telefónica y operaba por medio de amigos y familiares.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía especializada en materia de Delincuencia Organizada, Alfonso Miranda Gallegos era integrante de la organización delictiva Los Rojos.

Alfonso Miranda político del PT vinculado a Los Rojos

Alfonso Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete miembro del grupo delictivo de Los Rojos.

Santiago Mazari Hernández fue sentenciado a 20 años de cárcel en el año 2023 declarado culpable de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

El Carrete fue mencionado en el caso Ayotzinapa dado que algunos detenidos de la organización Guerreros Unidos señalaron que confundieron a los estudiantes normalistas con los integrantes de Los Rojos quienes eran sus enemigos.

Alfonso Miranda Gallegos por fin recibió sentencia

Las investigaciones de la FGR señalan al sentenciado de haber participado en el 2013 en el secuestro de una víctima en Amacuzac, Morelos.

En 2018 fue detenido y quedó a disposición del Centro Federal de Reinserción Social (Cereso) número 14 de Gómez Palacio, Durango.

Fue hasta este noviembre de 2025 que el juez sexto de distrito en Coahuila con sede en La Laguna le impuso la pena de 82 años con 6 meses de cárcel, además de que le impuso la multa de un millón 225 mil 910 pesos.