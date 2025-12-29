La presidenta Claudia Sheinbaum retomará su habitual conferencia mañanera, oficialmente conocida como ‘Las mañaneras de pueblo’ este lunes 29 de diciembre.

Así lo confirmó la Presidencia de México luego de que no hubo conferencias mañaneras los días 24, 25 y 26 de diciembre como parte de los festejos por Navidad.

La conferencia mañanera del 29 de diciembre va a iniciar en el horario habitual de las 7:30 horas.

¿Cómo celebró Claudia Sheinbaum la Navidad?

Claudia Sheinbaum colgó un video en X el 24 de diciembre en el que compartió un mensaje a todo el país de “amor y fraternidad” entre mexicanos, no sin resaltar el valor de las convivencias en familia.

Como parte de las celebraciones, mostró el árbol de Navidad y los adornos que puso en Palacio Nacional en compañía de su esposo Jesús María Tarriba.

Claudia Sheinbaum promoción Acapulco para las fiestas decembrinas

En estos días, Claudia Sheinbaum promocionó Acapulco, como parte de las opciones de playa para estas vacaciones decembrinas.

La mandataria también colgó videos del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que dijo “es un área verde y no un aeropuerto inservible.