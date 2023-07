Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la CDMX y una de las corcholatas de Morena, respondió a la propuesta de Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores de México; “el debate no está entre nosotros”, aseguró.

Marcelo Ebrard respondió a los cuestionamientos de Sheinbaum sobre el plan de seguridad que presentó el aspirante de Morena el 10 de julio de 2023 en el Auditorio Blackberry: “Vamos a disfrutar el México más seguro de la historia”, dijo.

“Mejor que presente lo que piensa, yo por eso decía que hubiera debate, yo lo que diría es el uso de la inteligencia artificial y todos los elementos que describe el Plan Ángel aumentaría 10 meses veces nuestra eficacia, por supuesto que se requieren policías muchas otras cosas” Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum se registró en la encuesta de Morena el 16 de junio. Este proceso definirá al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación (es decir, el candidato presidencial de la coalición entre Morena-PT-Partido Verde).

“Yo, Claudia Sheinbaum Pardo, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración”. Claudia Sheinbaum

Las tres principales corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compiten por la candidatura de Morena -que gobernará 23 estados- en las elecciones 2024 son:

Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de CDMX

Marcelo Ebrard, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Adán Augusto López, ex titular de la Secretaría de Gobernación de México

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes pidieron licencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados respectivamente, también forman parte de las corcholatas de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Mario Delgado le dio la “bienvenida” a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, como una corcholata más de la coalición el 27 de mayo de 2023, en una conferencia de prensa que ofreció el partido dominante en México.

En ese marco y, durante uno de los recorridos de Claudia Sheinbaum por Veracruz, la ex Jefa de Gobierno de CDMX respondió Marcelo Ebrard sobre el planteamiento de realizar un debate entre la corcholatas de Morena.

Te recordamos que puedes seguir el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, el cual da seguimiento a la aprobación de los posibles aspirantes.

Claudia Sheinbaum responde a Marcelo Ebrard: “El debate está con la oposición”

Claudia Sheinbaum respondió a Marcelo Ebrard durante uno de sus recorridos por Catemaco, Veracruz, para buscar la candidatura presidencial de Morena. La aspirante contestó al ex canciller que el debate no está entre las corcholatas.

“Hay que decir que lo que más necesitamos es unidad entre nosotros, porque lo más importante es el proyecto, el debate no está entre nosotros, el debate está con la oposición, con lo que representa este proyecto” claudia Sheinbaum

El cruce de declaraciones entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se dio después de que el ex secretario de Relaciones Exteriores presentó el Plan Ángel de seguridad, el cual generó una serie de reacciones en redes sociales.

Claudia Sheinbaum critica plan de seguridad de Marcelo Ebrard: “No todo es tecnología”

Claudia Sheinbaum cuestionó a Marcelo Ebrard por el Plan Ángel de seguridad que presentó el ex canciller en el Auditorio Blackberry de CDMX el 10 de julio. La propuesta Ebrard se basa en una serie de herramientas tecnológicas.

El Plan Ángel consiste en:

Reconocimiento facial

Identificador de dónde se disparó un arma

Reconocimiento morfológico de delincuentes

Rastradeores de vehículos

Cámaras de seguridad que portarán los elementos de la guardia Nacional

Drones para la seguridad

Base de datos con inteligencia artificial

Sin embargo, Claudia Sheinbaum consideró que la tecnología no lo es todo:

“No todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación” Claudia Sheinbaum

Razón por la que Marcelo Ebrard respondió a la ex Jefa de Gobierno:

“Yo siempre lo he planteado cuando quiera, si es de seguridad, ya mañana que presente su idea” Marcelo Ebrard

¿Cómo van Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx?

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son fuertes candidatos para las elecciones presidenciales en México de 2024.

En ese sentido, su aprobación se mide en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX.

Según dicha encuesta, con fecha del 12 de julio 2023, la ex Jefa de Gobierno tiene una aprobación de 29.8%.

Mientras que el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un respaldo popular de 23.5%.