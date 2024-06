La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el bastón de mando de las mujeres en encuentro con diferentes colectivas mexicanas.

La entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum se dio durante el encuentro con mujeres de este 25 de junio, a manos de la senadora Olga Sánchez Cordero.

En la entrega, diferentes representantes de grupos de mujeres y funcionarias actuales expresaron sus palabras a favor de la primera presidenta en la historia de México, destacando la lucha que por décadas se dio por parte de las feministas para alcanzar este importante logro.

La senadora Olga Sánchez Cordero entregó a Claudia Sheinbaum el bastón de mando de las mujeres mexicanas.

Según dijo la senadora morenista, el bastón es la representación de millones de mujeres que se sumaron y que lucharon para tener a la primera mujer presidenta del país.

Además, destacó que el bastón entregado a Claudia Sheinbaum fue realizado por manos de mujeres oaxaqueñas, y que recorrió todo el país, pasando por manos de mujeres y niñas mexicanas.

Asimismo, destacó que el bastón de mando representa la entrega de la estafeta de las ancestros de las mexicanas a Claudia Sheinbaum, incluyendo a mujeres feministas y activistas que durante décadas lucharon y siguen luchando por el pleno reconocimiento y ejercicio de “nuestros derechos”.

Olga Sánchez Cordero destacó que con el gobierno de Claudia Sheinbaum se podrá concretar la agenda feminista pendiente, donde destaca:

Claudia Sheinbaum aseguró que tras competir por la candidatura presidencial de Morena y aliados contra 5 de sus compañeros y ser electa como la representante, notó que el pueblo de México ya decidió que es “tiempo de mujeres”.

Asimismo, destacó que con ella llega un gobierno de y para las mujeres , y que llegará “la transformación feminista” al país, en donde, destacó, las mujeres tendrán un papel principal.

“Primero las mujeres indígenas, primero las mujeres afromexicanas, primero las mujeres pobres”, aseguró Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la virtual presidenta electa afirmó que con su llegada a la presidencia de México “no vamos a regresar al pasado de falsos feminismos”.

Además, Claudia Sheinbaum dio las “gracias a todas las que nos han abierto brecha”, señalando a mujeres que durante siglos lucharon para que en México se consolide una vida llena de derechos para las mujeres.

“Eso ya es un logro, es un símbolo para las niñas, para las mujeres, durante las campañas no solo vi sus rostros felices, si no que vi carteles en las manos de las niñas que decían, ya no quiero ser princesa, quiero ser presidenta”.

Claudia Sheinbaum