Claudia Ruiz Massieu podría llegar a Movimiento Ciudadano (MC) tras su expulsión del PRI de ayer, en entrevista con Ciro Gómez Leyva la senadora reveló tener simpatías con el partido naranja.

Ayer jueves 5 de octubre se reveló por la noche, la decisión del Consejo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de expulsar a seis de sus militantes más destacados de su historia actual, entre ellos:

De acuerdo con la LXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI y Alejandro Moreno, estos militantes habrían incurrido a faltas de indisciplina y lealtad.

A pesar de la decisión del PRI, tomada un par de meses después, desde julio los militantes del PRI expulsados ya había presentado sus renuncias correspondientes al partido.

Desde el 4 julio los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nuria Mayorga ya había presentado su renuncia a la militancia priísta por varias diferencias entre ellos, pero la gota que derramó el vaso fue la presentación del método del Frente Amplio por México de cara a las elecciones 2024.

Mientras que Omar Fayad lo hizo unos días más tarde del mismo mes de julio y Jorge Carlos Ramírez, renunció a penas al PRI el pasado mes de septiembre para formar parte del Partido Verde y buscar la candidatura por el estado de Yucatán.

En entrevista en el programa Por la mañana de Ciro Gómez Leyva, la senadora Claudia Ruiz Massieu reveló cuál podría ser su futuro político.

A Claudia Ruiz Massieu le pareció absurda la decisión del Consejo Nacional del PRI al expulsarla de las filas del partido al que ya no pertenecía desde hace tres meses, además de que resaltó que fue ella la que renunció al partido.

Asimismo recordó que nunca en la historia del PRI se había dado un proceso de expulsión debido a que el Consejo Nacional del PRI no tiene las facultades necesarias para tomar este tipo de decisiones.

Agregó que nunca fue notificada por el PRI sobre el proceso de expulsión hacia su persona, igualmente mencionó que como ella fue la que renunció al partido, si acaso el PRI tendría que notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) de su salida para los registros de sus militantes.

Respecto a las alternativas que tiene para estar dentro de la política, mencionó que una de ellas es desde la independencia pero reveló tener acercamientos con Movimiento Ciudadano.

“No lo voy a negar estoy en conversaciones con opciones políticas... para ser honesta yo no he tenido ninguna conversación con el Partido Verde. Con Movimiento Ciudadano sí es un partido con el que siempre he simpatizado y tengo muchas coincidencias”

Claudia Ruiz Massieu, senadora