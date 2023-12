A un año de que sufrió un atentado en contra de su vida, el periodista y conductor de noticias, Ciro Gómez Leyva mandó un emotivo mensaje.

Esto debido a que, pese a que hay 13 personas detenidas en México y una más en Estados Unidos, Ciro Gómez Leyva aún desconoce quién lo quiso matar y por qué.

Ante ello, el periodista expusó los a vances de las autoridades con respecto a su caso , sin embargo, señaló que aunque hay 14 detenidos por el atentado en su contra, ninguno de ellos da información sobre el autor intelectual del crimen.

En ese sentido, Ciro Gómez Leyva cuestionó a qué se debe su silencio, así como el por qué no han sido juzgados pese a que ya se cumplió un año de que intentaron asesinarlo a unos metros de su casa , en la Ciudad de México (CDMX).

A un año del atentado en su contra, Ciro Gómez Leyva expuso de forma rápida los avances que se han tenido en la investigación por el atentado en su contra, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.

Según expuso el conductor de noticias, a un año del atentado hay 13 personas detenidas en México, 7 hombres y 6 mujeres, presuntamente vinculados con el intento de homicidio en su contra, los cuales fueron detenidos entre enero y febrero.

Entre los detenidos se encuentra el hombre que disparó al menos 9 veces en contra del vehículo que conducía Ciro Gómez Leyva, Héctor Eduardo Martínez, “El Bart”, así como:

Y el presunto líder de la banda delictiva Armando Escárcega, apodado “El Patrón”, y quien fue capturado en octubre de 2023 tras una caceria en Estados Unidos , y quien continúa en territorio estadounidense ya que asegura que si regresa a México lo matarán.

No obstante, ninguno de los detenidos ha señalado quién los contrató para asesinar a Ciro Gómez Leyva, por lo que el periodista cuestionó “a qué obedece su silencio”.

Ciro Gómez Leyva, quien recordó que en agosto de este 2023 pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer su caso, aseguró que ha constatado el empeño de las autoridades en resolver su caso, y que no tiene reclamo alguno.

Sin embargo, subrayó que sus dudas expresadas en diciembre de 2022, tras sufrir el atentado, siguen vigentes, pues sentenció:

“No sé quién me quiso matar, no sé por qué, no hay un dato, un hecho que me permita despejar mínimamente esas incógnitas.

13 personas en México y el Patrón en Estados Unidos están en la cárcel, ninguno ha sido juzgado 365 días después y ninguno ha querido aportar información a la autoridad”

Ciro Gómez Leyva