Un juez federal condenó a más de una década en prisión a dos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido la noche del jueves 15 de diciembre de 2022.

Se trata de Juan Antonio Cisneros Morales, alias “El Dedos”, e Israel Jiménez Ávila, alias “El Yeye”, identificados como presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos hombres fueron encontrados penalmente responsables por los siguientes delitos tras el atentado contra Ciro Gómez Leyva:

Homicidio calificado en grado de tentativa

Asociación delictuosa

En la audiencia de procedimiento abreviado, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se ordenó que los dos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva fueran condenados a 11 años y un mes en prisión.

Esto luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), aportara las pruebas para adjudicar responsabilidades a:

Juan Antonio Cisneros Morales, “El Dedos”

Israel Jiménez Ávila, “El Yeye”

Con esta resolución, suman ya 11 personas sentenciadas por su participación en la planeación y ejecución del ataque contra Ciro Gómez Leyva a 200 metros de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

El caso aún mantiene bajo proceso a Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, señalado como líder del grupo que coordinó la agresión por supuestas órdenes del CJNG.

Ciro Gómez Leyva: Atacantes habrían sido adiestrados en rancho del CJNG

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Feadle, comentó en junio pasado que el atentado contra Ciro Gómez Leyva había sido ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

De acuerdo con Sánchez Pérez, algunos de los atacantes del periodista fueron adiestrados en un rancho en Jalisco, donde el líder era un colombiano apodado El Primo.

En las diligencias brindadas por Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, juez de control, el fiscal comentó que El Bart, El Yeye y El Dedos, entre otros, recibieron adiestramiento del CJNG.