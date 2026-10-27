Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), llamó a mantener el paro nacional de transportistas este martes 27 de octubre de 2026, con el objetivo de mostrar la fuerza del sector y mantener la presión durante las negociaciones con el Gobierno federal.

“Mañana a las 7 de la mañana necesitamos que salgamos y demostremos el músculo del autotransporte. Si bien hoy rompimos récord, el próximo martes, mañana, esperamos que desde temprano nos ayuden a seguir demostrando el músculo del autotransporte” Augusto Ramos Melo, presidente de la CANACAR

En un mensaje difundido la noche del lunes, alrededor de las 21:00 horas, el dirigente, acompañado de otros representantes del sector, convocó a los transportistas a continuar con la protesta a partir de las 7:00 de la mañana de este martes.

La convocatoria se dio pese a que la propia CANACAR anunció que este 27 de octubre comenzarán las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender las demandas del autotransporte de carga.

Augusto Ramos Melo llama a mostrar el “músculo” del autotransporte

En su mensaje, Augusto Ramos Melo pidió a los transportistas mantener el paro y demostrar la capacidad de convocatoria del sector durante la segunda jornada de protestas.

El presidente de la CANACAR también se refirió a las mesas de diálogo previstas con la Secretaría de Gobernación y pidió que las reuniones se concentren en las necesidades específicas del autotransporte de carga.

“Necesitamos que esas mesas de diálogo no sean una agenda coordinada por otros organismos, sino la del autotransporte de carga. Mañana esperamos que no falte ninguno” Augusto Ramos Melo, presidente de la CANACAR

De esta manera, el dirigente convocó a mantener la participación en el paro nacional de transportistas, aun cuando está previsto el inicio de las conversaciones con las autoridades federales.

CANACAR asegura que más agrupaciones se suman al paro de transportistas

En el mismo mensaje, Augusto Ramos Melo aseguró que más agrupaciones se están incorporando al movimiento, aunque no precisó cuáles ni cuántas se han sumado a la protesta.

El dirigente atribuyó a los propios transportistas los avances alcanzados hasta el momento y los exhortó a mantener la movilización.

“Se están sumando más agrupaciones a este movimiento, pero ustedes son los que han logrado lo que vamos hasta el día de hoy. No podemos bajar la guardia”

Con este llamado, la CANACAR busca mantener la participación del sector en el paro nacional de transportistas de este martes 27 de octubre, mientras comienzan las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación.