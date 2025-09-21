A cuatro meses del trágico accidente, el Buque Escuela Cuauhtémoc volvió a Nueva York, Estados Unidos, con pruebas exitosas de aceptación en el mar que arrojaron resultados satisfactorios.

Así lo dio a conocer en un comunicado la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, donde se informa que el Buque Escuela Cuauhtémoc volvió al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, Nueva York.

En mencionadas pruebas, se verificó el correcto funcionamiento del Buque Escuela Cuauhtémoc con respecto a:

Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia

Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto avante como atrás

Enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores

Resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal

Buque Escuela Cuauhtémoc de la Marina Armada de México (Carlos Alberto Carbajal)

El mismo comunicado sobre el Buque Escuela Cuauhtémoc destaca que, el pasado 17 de septiembre, el Embajador y Caballero de los Mares zarpó del muelle de Nueva York.

“Durante 72 horas de navegación, puso a prueba cada mástil, cabo y vela, refrendando la valentía y compromiso”, precisó la dependencia tras concluir las reparaciones realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD.

En ese contexto, la Secretaría de Marina- Armada de México enfatizó que el Buque Escuela Cuauhtémoc ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido por 43 años.

De esta manera, esta Institución Naval reafirma la fortaleza del Buque Escuela Cuauhtémoc: “Continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestro país", concluyó.