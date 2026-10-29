La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante la conferencia mañanera del pueblo de este jueves 29 de octubre de 2026, tras confirmarse su fallecimiento un día antes.

Durante su intervención, la mandataria recordó la movilización popular que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988 y destacó sus principios, convicciones y trato personal.

“El ingeniero, como bien mencionaron aquí Rosa Icela, Laura y Pablo, habría que contar muy rápido la historia (...) Éramos una generación completa para que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el presidente de México y se levanta una movilización popular impresionante en 1988 (...) Por eso es muy sentida la pérdida del ingeniero, además de su sencillez, su trato amable, siempre, sus principios, sus convicciones. Entonces, representa mucho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además de la presidenta, Rosa Icela Rodríguez, Laura Itzel Castillo y Pablo Gómez recordaron la trayectoria política del ingeniero y reconocieron su contribución a la democracia mexicana durante la conferencia matutina.

Así se despidió Rosa Icela Rodríguez de Cuauhtémoc Cárdenas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, también dedicó un espacio de la mañanera del pueblo para recordar a Cuauhtémoc Cárdenas y repasar algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria política.

La funcionaria destacó la creación de la Corriente Democrática dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como la conformación del Frente Democrático Nacional, movimiento encabezado por Cárdenas y en el que participaron figuras como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo.

Rodríguez también recordó las elecciones presidenciales de 1988 y el liderazgo de Cárdenas en las movilizaciones contra el resultado electoral.

Asimismo, destacó su impulso a la organización ciudadana y su papel en la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Finalmente, señaló que su llegada a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal representó una nueva etapa política y de libertades para la capital del país.

“El régimen democrático que hoy tenemos debe mucho a esas luchas (...) Fue un líder histórico del México moderno. Fue el hombre que encendió la chispa de la esperanza ante un régimen autoritario y anquilosado. Fue el gran precursor de la gesta democrática contemporánea. Él dio los primeros pasos para la actual transformación de la vida pública de México” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Laura Itzel Castillo recuerda a Cuauhtémoc Cárdenas como un luchador por las causas justas

Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, también recordó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante la conferencia mañanera del 29 de octubre.

La funcionaria agradeció los momentos que compartió con el político y reconoció su trayectoria, además de destacar la congruencia entre sus ideas y sus acciones como uno de los legados más importantes de su vida pública.

“Hoy México pierde a uno de los grandes referentes democráticos, a un luchador incansable por las causas justas y a un hombre cuya congruencia entre el pensamiento y la acción constituye uno de sus legados más valiosos” Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres

Pablo Gómez destaca el legado político y social de Cuauhtémoc Cárdenas

Por su parte, Pablo Gómez recordó a Cuauhtémoc Cárdenas durante la conferencia mañanera de este jueves y destacó su papel en la oposición política, la defensa de la democracia y la reivindicación del Estado social.

Gómez también resaltó las causas que impulsó el ingeniero, entre ellas la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las personas en situación de pobreza.