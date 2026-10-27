La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió disculpas por El Universal y el periodista Héctor de Mauleón por asegurar que se reunió con Aureliano Guzmán Loera ‘El Guano’.

Ariadna Montiel aseguró que detrás de las acusaciones en su contra viene la difamación que Maru Campos buscan hacer sobre Morena.

Ariadna Montiel exige disculpas por vincularla con El Guano sin pruebas

La dirigente Ariadna Montiel acusó que detrás de las acusaciones de Héctor de Mauleón a quien calificó de “jilguero”, está la búsqueda de ensuciar el nombre de Morena por Maru Campos, tras quebrantar la soberanía nacional.

Tras la carta aclaratoria que el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum dio sobre las acusaciones de Héctor de Mauleón a Montiel, la dirigente dijo estar en la espera de las disculpas públicas.

Ariadna Montiel apuntó que el gobierno federal rechazó que existiera alguna investigación en su contra, asegurando que esto no ha pasado porque nunca se ha reunido con El Guano.

“Le pido y le exijo al periódico El Universal y al columnista Héctor de Mauleón que ofrezca las disculpas necesarias, ya que no existe tal informe porque nunca existió tal hecho, así que esperamos las disculpas de El Universal”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Asimismo, recordó que esta no sería la primera vez que Héctor de Mauleón miente en sus columnas, pues volvió a traer a la memoria cuando vinculó a Andrés Manuel López Obrador con Carlos Monsiváis.

Además, mencionó que el propio columnista de El Universal dijo que fueron dichos de Maru Campos, lo que descalificó por ser algo que “uno le dijo al otro.

Por otra parte, Ariadna Montiel explicó que aunque el periódico ya compartió su respuesta, enviará por escrito su exigencia de una disculpa pública.