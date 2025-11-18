El próximo 24 de noviembre se prevé que haya un paro de transportistas, tal y como lo anunció la ANTAC y productores del campo.

Paro de transportistas es anunciado por ANTAC para el 24 de noviembre

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) lanzó un comunicado en donde revela sus intenciones de hacer un paro para el próximo 24 de noviembre, esto con el objetivo de exigir mayores garantías de seguridad en las carreteras.

El comunicado se reveló a través de un video difundido en redes sociales, en donde aparece el director jurídico nacional de ANTAC: Álvaro Martínez Águilar, mismo que explica que este paro del próximo 24 de noviembre, surge a partir de:

Asaltos

Agresiones

Delitos en vías federales

En dicho video, Martínez Aguilar pide a la ciudadania no salir el próximo 24 de noviembre durante el paro que ANTAC hará, debido a la presencia de manifestantes en diferentes puntos del país.

Además se reveló que el paro que ANTAC planea también se está organizando en conjunto con campesinos y productores del campo -Frente Nacional para el Rescate del Campo- quienes también han reportado robos en carretera, persecuciones y “mala paga de sus productos”.

Aunque en el caso de los campesinos, de acuerdo con Baltazar Váldez, dirigente del Frente, reveló que el paro que se tiene programado para el 24 de noviembre solo bloqueará al transito de mercancías, sin obstruir vehículos privados o trabsporte de pasajeros.

De momento no se han detallado los puntos en donde ANTAC planea realizar sus manifestaciones el próximo 24 de noviembre, por lo que se pide a la población tomar precauciones y evitar las carreteras federales de ser posible; así como mantenerse atento a los anuncios oficiales.