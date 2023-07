Angélica señala que fue robada de una casa en la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX) y después fue dada en adopción; ahora, lanza una campaña en redes sociales para encontrar a su familia en México.

Su historia, la cual compartió a través de TikTok, se ha vuelto viral, pues a menos de 18 horas de contar lo que le pasó, el video de Angélica suma más de 400 mil reproducciones.

Cabe destacar que datos oficiales indican que del años 1964 a 2022, 87 mil 436 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como robados y/o desaparecidos.

Tal es el caso de Angélica, quien asegura que su adopción ocurrió después de un robo y ahora trata de localizar a su familia biológica, la cual podría seguirla buscando.

En su video, Angélica, de 46 años de edad, cuenta que su familia adoptiva tenía conocimiento de que ella es hija de una mujer alemana que la dio en adopción ilegal para regresar a su país.

Sin embargo, con el tiempo y el avance de sus investigaciones, Angélica se enteró de que esa historia no es verdad y que quien la ofreció en adopción la robo de su domicilio.

Según explica, fueron dos hombres quienes la robaron de su familia biológica cuando s e metieron a asaltar el domicilio en donde vivía la pequeña, el cual estaba ubicado en la colonia Roma de la CDMX.

Angélica explica que esta versión también la desconocían sus padres, y que fue le persona intermediaria de la adopción quien le relató la verdad de su origen.

“Él junto con otro señor me robaron, al parecer me robaron al hacer sus fechorías, a robar, estaba yo ahí y me robaron.

Esta es una versión que tengo por parte de una persona cercana a mi familia adoptiva y la cual fue intermediaria, ella se entera de esto después de años.”

Angélica