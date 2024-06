¿Te imaginas a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como secretario de la Defensa Nacional? El presidente reveló que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo habría invitado para formar parte de su gabinete.

En múltiples ocasiones, AMLO ha insistido que se retirará de la política al término de su mandato presidencial y tras entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, pero su estancia en Palenque podría suspenderse temporalmente en un caso muy particular.

Durante la reciente entrevista que dio para el programa ‘El Chamuco TV’, López Obrador hizo una polémica revelación sobre una propuesta que le hizo Sheinbaum en una de sus giras.

AMLO revela que Claudia Sheinbaum le propuso ser su secretario de la Defensa Nacional

Durante la entrevista con caricaturistas afines al oficialismo, AMLO reveló la forma peculiar en que Claudia Sheinbaum lo invitó a formar parte de su gabinete como secretario de la Defensa Nacional.

Relató que en una de sus conversaciones con Sheinbaum, la virtual presidenta electa recordó lo que había sucedido en el sexenio de Manuel Ávila Camacho tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Y es que Ávila Camacho le pidió a Lázaro Cárdenas regresar a ser secretario de la Defensa Nacional pese a que en ese momento ya se había retirado tras culminar su sexenio .

Fue entonces que dijo se dio cuenta de que Claudia Sheinbaum encaminaba la plática para proponerle ser sustituto de Luis Cresencio Sandoval en la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Entonces cuando me empieza a platicar Claudia sobre eso, le digo:’no, no, no, esa historia ya me me la conozco, pero no, no va a haber guerra’”.

De acuerdo con AMLO, @Claudiashein quería que fuera su Secretario de la Defensa.



AMLO dice que saldría del retiro sólo en caso de guerra y si Claudia Sheinbaum se lo pide

Durante su conferencia mañanera de este lunes, AMLO aseguró que saldría del retiro para acudir en apoyo de Claudia Sheinbaum si ocurriera alguna situación crítica en el país como una invasión o una guerra y sólo si la presidenta se lo pide, pues dijo “la patria es primero”.

Sin embargo, consideró que no habrá ninguna situación que ameritaría su salida del retiro.

“Sólo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo una invasión, una guerra, pero eso no va a haber. Si me pide que yo ayude en algo, pues ayudo... la patria es primero”, indicó el mandatario.

Consideró que Sheinbaum podrá con el encargo “sin ningún problema, porque está muy preparada, es capaz y muy inteligente”.