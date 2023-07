El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reclamó que le estén quitando el derecho de réplica y se le esté pidiendo ya no hablar de Xóchitl Gálvez u otros aspirantes.

Desde la conferencia mañanera del 14 de julio, AMLO pidió entonces que la senadora tampoco hable de él.

Asimismo, recordó que ha pedido a Claudio X.González investigar los contratos que ha recibido Xóchitl Gálvez a través de sus empresas.

“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable ¿y dónde queda la libertad y la libertad de expresión?

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una sentencia en la que prohíbe al presidente AMLO hacer comentarios acerca de los aspirantes de la oposición desde sus mañaneras.

Esto luego de que Xóchitl Gálvez promoviera una denuncia por violencia política por razones de género en contra del presidente por sus comentarios sobre ella en su plataforma.

Ante la sentencia, AMLO pidió que también Xóchitl Gálvez deje de hablar de él pues es lo “más equitativo” que se puede hacer.

Asimismo, recalcó que, si ella o el resto de los aspirantes de la oposición hablan de él, es lógico que busque responder, pues tiene su derecho de réplica.

“Si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí. Porque si ellos van a estar hablando de mí pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar”

AMLO