Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que México llama a terminar con la violencia tanto del grupo Hamás, como por parte del Ejército de Israel.

Así lo dijo ante las presiones para que el gobierno mexicano se pronuncie abiertamente a favor de Israel y a Hamás los llame terroristas; no obstante, reiteró una posición pacifista, como la enarbolada hasta ahora por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Seamos claros. Mexico aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamás y por parte del ejército de Israel en Gaza.” Alicia Bárcena. SRE

AMLO insiste en postura pacifista de México ante guerra Israel-Hamás

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiterado que la postura de México es la búsqueda de la paz y que desde las dos partes se debe dejar de ejercer violencia porque las principales víctimas son ciudadanos que nada tienem que ver en el conflicto.

En ese sentido, Alicia Bárcena insistió que México aboga por la “protección de civiles, sin matices”.

Durante su conferencia mañanera de este 10 de octubre, AMLO insistió en sus dichos del 9 de octubre que van en un sentido pacifista para las dos partes.

Cabe recordar que una de las mayores presiones es por parte de la Embajada de Israel en México, quien criticó que tomar una postura neutral es apoyar el terrorismo, como una forma de presionar para que México se posicione a favor de Israel.

AMLO: Embajadora de Israel puede expresarse contra la postura de México porque “somos libres”

AMLO dijo que este 10 de octubre que la embajadora Einat Kranzs Neiger tiene derecho a expresar que no está conforme con la postura de México porque “somos libres.”

No obstante, el mandatario federal dijo que respeta al pueblo de Israel pero que no toma postura porque no quiere que haya guerra y que se respete la vida de todas las personas.

AMLO envió condolencias a todos los que sufren, tanto a Israel como Palestina, pues en Israel se reportan más de 900 muertos y en Palestina más de 700.

AMLO dice que Israel "tiene todo su derecho" de criticar su postura ante el conflicto en Palestina, y reitera: "respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra"

Critican posición de Alicia Bárcena y AMLO sobre guerra Israel-Hamás

En redes sociales hay comentarios a favor de Palestina y otros para que México apoye a Israel y condene a los terroristas de Hamás.

También hay críticas a la propia Alicia Bárcena ya que dijeron “tanto prestigio para terminar así”, en referencia a que habla de acuerdo con los dichos de AMLO “su jefe”.

SRE sí condenó a Hamás y los llamó terroristas... luego cambió a postura neutral-pacifista

A pesar del cambio de postura tras las declaraciones de AMLO del 9 y 10 de octubre, el 8 de octubre en un comunicado oficial de la SRE, la dependencia condenaba los ataques perpetrados por Hamás.

De hecho, la SRE los calificó de actos terroristas pues dijo que ese tipo de acciones son una amenaza internacional.

De la misma manera, se reconoció el derecho a la legítima defensa de Israel pues los objetivos de Hamas habían sido principalmente civiles.

“El Gobierno de México... condena inequívocamente los inconducentes ataques ocurridos en contra del pueblo de Israel el pasado 7 de octubre por parte de Hamás y otras organizaciones palestinas en Gaza. Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales...” Comunicado SRE 8 de octubre