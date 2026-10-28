Alejandro Moreno respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de ser criticado desde la mañanera por haberse reunido con Canacar antes del paro del 26 de octubre de 2026.

Otra vez me mencionan en la mañanera. Ahora a Claudia Sheinbaum le molesta que me reúna con transportistas para escuchar sus preocupaciones. ¡A los de MORENA todo lo que huela a diálogo les genera urticaria! Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró “llamativo” que la movilización de transportistas de Canacar haya ocurrido a pesar de las mesas de trabajo con el gobierno y tras la reunión con Alejandro Moreno.

Al respecto, el priísta afirmó que su reunión tuvo como objetivo escuchar las demandas de ese sector y criticó que a Morena “cualquier tipo de diálogo les cause molestia”.

¡Otra vez me mencionan en la mañanera! Ahora a @Claudiashein le molesta que me reúna con transportistas para escuchar sus preocupaciones. ¡A los de MORENA todo lo que huela a diálogo les genera urticaria! pic.twitter.com/Y5jH0EVzXQ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 27, 2026

Alejandro Moreno defiende su reunión con Canacar

Poco antes del bloqueo, el priísta Alejandro Moreno se reunió con la dirigencia de la Canacar, sector que demanda mayor seguridad en las carreteras, detener las extorsiones y combatir el robo de mercancías.

Sobre su reunión, el líder del PRI señaló que su objetivo era escuchar a los manifestantes y acusó a Morena de autoritario, pues, dijo, únicamente escuchan “a los que les aplauden”.

Ven en cualquier crítica una amenaza. Los monstruos imaginarios de Morena, son problema de ellos. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Alejandro Moreno reiteró que él y las oficinas del PRI mantendrán las puertas abiertas para escuchar las demandas ciudadanas que no han sido atendidas por Morena.

Además, dedicó parte de su mensaje a señalar supuestas negociaciones del partido guinda con integrantes del crimen organizado, al tiempo que pedía explicaciones de sus militantes.

Alejandro Moreno en reunión con Canacar (Especial)

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la reunión entre Alejandro Moreno y Canacar?

Durante la mañanera del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los manifestantes de la Canacar como “un sector muy pequeñito” y criticó la aparente cercanía con Alejandro Moreno.

Llama la atención que hace tres días se reúnen con el presidente del PRI y después convocan al paro. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque evitó señalar directamente que las movilizaciones respondieran a intereses políticos, hizo énfasis en que el diálogo sigue abierto, pero sin apertura a que regresen los privilegios.