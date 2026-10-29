Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Alejandro Moreno recordó el legado de Cuauhtémoc Cárdenas como “una figura destacada de la vida política de México”.

Fue el miércoles 28 de octubre cuando se confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años de edad, sin que se dieran a conocer los motivos.

Alejandro Moreno y otros políticos se despide de Cuauhtémoc Cárdenas

En su emotivo mensaje en redes sociales, Alejandro Moreno compartió una fotografía donde se le puede ver junto Cuauhtémoc Cárdenas.

El líder priista destacó que el fundador del PRD y tres veces candidato a la presidencia de México, forjó una huella transcendental para la vida democrática de México.

Ante la triste noticia, Moreno externó su solidaridad y condolencias para la familia, amigos y seres queridos del legendario político mexicano.

En su mensaje, deseó fuerza y resignación ante la pérdida de Cuauhtémoc Cárdenas, quien también forma parte de la historia del partido tricolor.

Alejandro Moreno lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas (@alitomorenoc / X)

Otros políticos como Ricardo Monreal, AMLO y la propia presidenta Sheinbaum también se sumaron a la despedida de Cuauhtémoc Cárdenas mediante mensajes en sus redes sociales.

El líder de los diputados de Morena se refirió a él como un hombre íntegro y demócrata, mientras que AMLO afirmó que fue un “transformador” de la vida política nacional.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum lamentó la noticia y pidió honrar a Cuauhtémoc Cárdena como un hombre de principios firmes, quien dijo es fundamental para la historia contemporánea de México.