El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que confirma el pago de aguinaldo equivalente a 40 días de salario para el año 2025. Esta disposición, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de noviembre de 2025, establece quiénes deben recibir esta prestación y los plazos para su entrega.

El beneficio aplica principalmente a las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades del gobierno federal, cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Dentro de este grupo se incluyen varias categorías de personal.

Entre ellas se encuentra el personal operativo de confianza, el personal de enlace y de mando, y quienes forman parte del Servicio Exterior Mexicano, tanto los que laboran en territorio nacional como aquellos que cumplen funciones en las representaciones diplomáticas en el extranjero. También recibirán esta prestación los miembros activos del personal militar, las personas contratadas por honorarios que presten servicios profesionales en dependencias, entidades y el Servicio Exterior Mexicano bajo el régimen de recursos del capítulo de Servicios Personales, así como los jubilados y pensionados que perciban una pensión militar, civil o de gracia, y los deudos de estas personas, siempre que su pensión provenga del ISSSTE o del erario federal.

Además, podrán recibir el aguinaldo quienes pertenezcan a otras categorías laborales no contempladas explícitamente, siempre que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo autorice.

Respecto a las fechas de pago, el decreto señala que el depósito del aguinaldo de 40 días comenzará a partir del lunes 10 de noviembre de 2025. Las dependencias y entidades públicas deberán realizar la entrega a más tardar el 20 de diciembre de 2025, fecha límite establecida por ley para garantizar que todos los trabajadores y pensionados reciban oportunamente esta gratificación.

Finalmente, el decreto recuerda que existe un monto exento de impuestos, correspondiente a una parte del aguinaldo, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, lo que permite a los beneficiarios recibir una porción libre de retenciones.