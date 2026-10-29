La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano generó nuevas muestras de reconocimiento desde distintos sectores de la vida pública mexicana.

Ariadna Montiel destacó la influencia histórica del ingeniero en la construcción democrática de México y subrayó su papel como una de las figuras más representativas de la izquierda mexicana.

Su participación en la histórica lucha de 1988 abrió nuevos caminos para la izquierda mexicana y contribuyó a transformar la vida política del país. Su legado está ligado a la defensa del voto y el derecho del pueblo a decidir libremente su destino. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

La presidenta nacional de Morena recordó especialmente su participación en el movimiento democrático de 1988 y su defensa permanente del voto ciudadano, la soberanía nacional y la justicia social, causas que marcaron gran parte de su trayectoria política.

Ariadna Montiel lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó sus profundas condolencias ante la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, señalando que su extensa trayectoria política forma parte indispensable de la memoria democrática de México.

El reconocido referente de la izquierda y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) murió el miércoles 28 de octubre a los 92 años.

A través de un mensaje público, la dirigente de Morena afirmó que la participación de Cárdenas en la emblemática lucha de 1988 “abrió nuevos caminos para la izquierda mexicana y contribuyó a transformar la vida política del país”.

Ariadna Montiel lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y reconoce su legado (Especial)

Ariadna Montiel subrayó además que su legado está íntimamente ligado a la defensa del voto y al derecho del pueblo a decidir libremente su destino.

La líder partidista resaltó que, desde la tradición del nacionalismo, el político sostuvo causas históricas como la soberanía, la defensa del patrimonio nacional y la justicia social.

Desde la tradición del nacionalismo, sostuvo causas fundamentales de nuestra historia: la soberanía, la defensa del patrimonio nacional y la justicia social. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Hijo del general Lázaro Cárdenas y egresado de la UNAM, el ingeniero desempeñó responsabilidades públicas como gobernador de Michoacán, senador y, en 1997, el primer jefe de Gobierno electo por voto popular en el Distrito Federal.

En su última etapa, Cuauhtémoc Cárdenas se desempeñaba como director de la Comisión Consultiva del Petróleo en Pemex.

Para concluir su pronunciamiento, Ariadna Montiel expresó sus sinceras condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de lucha del líder histórico