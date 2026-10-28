La presidenta Claudia Sheinbaum compartió su solidaridad y abrazo al pueblo español ante el accidente de trenes en Toledo, España que dejó 68 muertos.

“Nuestra solidaridad; todo lo que podemos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que conoció de este “accidente terrible” en Urda, Toledo, antes de iniciar su conferencia mañanera del 28 de octubre.

Asimismo, señaló que se tendrá comunicación con el canciller de España para “poder mostrar nuestra solidaridad” con el pueblo español.

Claudia Sheinbaum se solidariza con España tras accidente de trenes en Toledo

Claudia Sheinbaum compartió su solidaridad con el pueblo español tras el accidente entre dos trenes en Toledo, España.

Asimismo, envió un abrazo a España ante el accidente que dejó como saldo 68 muertos, al último corte de las 16:44 horas, tiempo local.

“Nuestra solidaridad, todo lo que podemos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren y lo que podamos hacer también, nuestra solidaridad y abrazo al pueblo español” Claudia Sheinbaum

La presidenta compartió que tuvo conocimiento sobre el “accidente terrible” momentos antes de iniciar su conferencia por lo que, hasta el término de ésta, no tenía confirmada la presencia o no de mexicanos en choque.

Sin embargo, resaltó que se comunicaría con el canciller Roberto Velasco para confirmar si hay o no mexicanos en el accidente.

Asimismo, destacó que instruirá una comunicación con el embajador de México en España “para poder mostrar nuestra solidaridad”.

“Me enteré antes de entrar a la conferencia y en el momento que salgamos podemos checar con el canciller si hay mexicanos o no y la comunicación que tengan con el canciller de España para poder mostrar nuestra solidaridad” Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que la Embajada de México en España aseguró a SDPnoticias que no hay presencia de mexicanos entre las víctimas de este accidente ocurrido la mañana del 28 de octubre en Urda, Toledo.