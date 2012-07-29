“A partir de ayer por la noche se inició el confinamiento de la vialidad –Luis Cabrera hasta periférico- a las 6 y medios de la mañana se terminó de hacer este confinamiento y ante los argumentos, nosotros estuvimos personalmente en el lugar, y ante algún comentario, argumento o preocupación de alguna persona que hubiese alegado que hubo violencia o hubo agresiones, se tomó precaución de pedir a un notario público que diera fe de los hechos” explicó Fernando Aboitiz, Secretario de Obras y Servicio s del Gobierno del Distrito Federal.

Acto seguido presentó el acta notariada donde, bajo la fe del notario público 97, Marco Antonio Espinoza, quedó plasmado que “no hubo ni agresión ni violencia”.

A la media noche, vecinos de la delegación Magdalenada Contreras reportaron el abuso del uso de la fuerza de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

De acuerdo con el acta notarial, el motivo de la presencia de granaderos era “para dialogar con las personas que se encontraban reunidas en la ‘Glorieta de las Quinceañeras’”

E incluso inculpa a una “persona de sexo femenino que se colocó sobre una de las vallas metálicas que se encontraba colocada de forma horizontal (…) y no permitía su colocación, en dicho momento, las personas que se ubicaban sobre la glorieta comenzaron a gritar varias protestas (…) De inmediato los elementos de la policía avanzaron hacia dichas personas para desalojar la glorieta (…) hubo empujones y protestas entre el grupo de personas civiles y los elementos de la policía sin llegar a la violencia ni a la agresión”.

Por su parte el funcionario del GDF indicó que “sí hubo un grupo de vecinos que entraron en la zona de confinamiento, de hecho tiraron parte del confinamiento, hubo un diálogo con la Secretaría de Gobierno, hubo personas que empezaron a ponerse ‘un poco agresivas’ pero no pasó de este diálogo y del retiro de la zona de obra”.