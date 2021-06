Alicia Villareal es mofa en Twitter y propuesta para diputada este martes

México.- Las risas sobre que Alicia Villareal haya sido propuesta por el Partido del Trabajo y por Movimiento Ciudadano para diputada federal en Nuevo León no se hicieron esperar en Twitter, donde este martes es fuente de burlas y demás comentarios.

De manera que, las palabras “Alicia Villareal” son micrositio de uno de los temas más populares en Twitter en México.

@ReginaOrozco: “Alicia Villareal para Diputada?”.

@ana_gargara: “ALICIA VILLAREAL PARA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA EN LUGAR DE JOSEFINA”.

Sin embargo, no sólo Villareal, ex cantante del grupo Límite, fue propuesta, sino también el ex panista Fernando Canales Stelzer y el beisbolista Pedro Treto Cisneros, quien fuera gerente de los Sultanes de Monterrey.

@Juan_Juarez: “Alicia Villareal Para diputada.? Ay.! no mamen.. Al rato Peña Nieto para presidente..”.

@trollenas: “Hoy Alicia Villareal ! Luego será Cepillin o Chabelo ! Se pierde el rumbo y la seriedad que esta pasando? #decepción !”.

@baruchdom: “¿Alicia Villareal (ex-Limite) de candidata a diputada? Johny, la gente del PT está muy loca.”.

@earredondo: “Te quedó grande el curul... Alicia Villareal”.

"Desde noviembre tenemos pláticas con ella (con Alicia Villareal). Es una propuesta que tendrá que valorarse, pero es un buen perfil, es una persona preparada y conocida, que aportará mucho", afirmó Sergio Arellano, representante del PT ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.

Así las cosas.