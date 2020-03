Diputados aprueban destituir a Jorge Winckler como fiscal de Veracruz

El argumento para su destitución es que no aprobó los exámenes de control y confianza como fiscal general del estado de Veracruz.

México.- Diputados aprobaron la destitución del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien ya había sido separado de su cargo de manera temporal siete meses atrás al no acreditar los exámenes de control y confianza.

El Congreso del Estado de Veracruz asumió la medida con 33 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones bajo el argumento de que el funcionario no se encontraba registrado en el sistema, además el dictamen indica que cuando haya una resolución no favorable, el aludido no puede ser reinstalado y el ejecutivo está obligado a pagar la indemnización.

El dictamen que aprueba la separación definitiva de Jorge Winckler como fiscal general del estado de Veracruz no fue firmado por el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Miranda Romero, recupera Crónica de Xalapa.

PAN cuestiona votación para destituir a Jorge Winckler

Además la panista María Josefina Gamboa acusó que no se respetó la presunción de inocencia del hasta hoy fiscal, porque el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a inmiscuirse no supone la legalidad del asunto porque aún no se resuelve el juicio de amparo.

Adicionalmente, mencionó que se ha solicitado a la encargada de despacho de la fiscalía local, Verónica Hernández, que mostrara el examen de confianza de Jorge Winckler, algo que a la fecha no ha entregado, por lo cual tildó la votación como una “canallada”.

Sin embargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz considera que deben tomarse acciones legales en contra del otrora fiscal porque no acreditó los exámenes de control y confianza , señala el diario e-consulta.

El dictamen fue avalado por la mayoría de los diputados presentes y no por mayoría calificada.