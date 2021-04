Mariana Rodríguez le rompe el corazón a Samuel García y a toda la afición de Tigres al vestir una playera de Rayados

Samuel García, candidato por la gubernatura de Nuevo León, publicó un video de su esposa Mariana Rodríguez vistiendo la camiseta de Rayados.

"No, no puede ser, ¿esto? No, no, no. Me acaban de romper el corazón" Samuel García

¿A qué hora se juega el Clásico Regio?

El llamado Clásico Regio se disputará hoy 24 de abril a las 20:10 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León. Puedes ver el minuto a minuto aquí.

Mariana Rodríguez Tomada de video

Samuel García y Colosio Riojas realizan apuesta por el Clásico Regio

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato a la presidencia municipal de Monterrey, calentaron los ánimos previo al partido Tigres vs Rayados, llamado Clásico Regio.

"Aposté con mi compadre @colosioriojas que el que pierda va a rehabilitar una escuela en Monterrey. Ve comprando la pintura y artículos de limpieza Luis, por qué hoy ganan mis Tigres jejeje" Samuel García

Los candidatos de Movimiento Ciudadano , Colosio Riojas, augura un 3-1 a favor de los Rayados del Monterrey, y Samuel García un 2-1 de los Tigres de la UANL.

En el cruce de Ruiz Cortines y Lincoln, en Monterrey, los candidatos se comprometieron a poner la pintura, la limpieza y una brigada para ir a una escuela en Monterrey.

El candidato por la alcaldía de Monterrey, Colosio Riojas, llamó a rehabilitar todos los espacios posibles para que los niños tengan un regreso a clases seguro.

"En equipo somos más fuertes", Colosio, agrego que a pesar de tener diferencias se puede hacer equipo por el bien de la gente y, sobre todo, de la niñez.