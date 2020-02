Felicita “El Bronco” a Clara Luz por alejarse del PRI

Dice el gobernador de Nuevo León que la alcaldesa, quien aspira a sustituirlo, se quitó un peso de encima al renunciar al partido tricolor

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias 'El Bronco', felicitó a la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales por haber renunciado al PRI, al asegurar que se quitó de un peso de encima.

"Tenemos que vencer esa apatía del gobierno y hemos vencido las resistencias políticas porque nos hemos dado cuenta que las cosas con libertad son mejores, por eso te felicito Clara por tu libertad, te tardaste pero lo hiciste, enhorabuena que lo hayas hecho porque la libertad es algo grandioso” Jaime Rodríguez Calderón

Al encabezar en el sector de La Alianza un evento, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, dijo, en presencia de la alcaldesa Flores Carrales, que la libertad es lo más grandioso que puede tener una persona.

"Yo me atreví a hacerlo (a renunciar al PRI) y me siento muy bien porque no tengo en la espalda el peso político de nadie , sino el compromiso que yo tengo y que hice con la sociedad de Nuevo León, la libertad es lo más grandioso que pueda tener una persona, cuando alguien trae mucho peso en la espalda que le quita la libertad muchas cosas suceden", indicó.

El mandatario, primer gobernador que llega al poder sin partido en México, declaró que las nuevas sociedades le dan más valor a las personas, más que a los partidos políticos. Por ello, reiteró que la fuerza está en las personas y no en los institutos políticos.

Jaime dijo que siente más libre a la alcaldesa de Escobedo y menos complicada con su decisión.

“Hoy la siento más libre, menos complicada, más metida en el tema de no preocuparse por las críticas y eso es bueno, creo que tomé la decisión de ya no ser parte de un partido político”, dijo.

El gobernador de Nuevo León afirmó que la fortaleza está en las personas, no en los partidos políticos, y que son las personas las que le dan fortaleza a cualquier partido político.

Por último exhortó a Clara Luz a no irse de lado de los partidos nuevamente, que sin su respaldo puede ser una gran representante para Nuevo León.