Dan de alta a 'Kike' Gómez Junco, influencer diagnosticado con Covid-19

El influencer de Nuevo León tuvo que pasar 11 días en aislamiento tras dar positivo a Covid-19 en Utah

Utah.- Once días después de permanecer en aislamiento por dar positivo a Covid-19, el influencer regio Enrique "Kike" Gómez Junco fue dado de alta. "Se curó" exclama su novia Mallori Caballero al verlo llegar a su casa.

Gómez Junco, originario del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue diagnosticado con coronavirus en Utah, Estados Unidos, y tuvo que permanecer en aislamiento hasta este sábado 21 de marzo. Así expresó su felicidad al volver a casa en Park City a través de Instagram.

"Les platico que el mayor reto no fue físico, fue mental, mi salud estuvo estable durante todo este tiempo. Pero el estar completamente aislado, separado de mis seres queridos durante tiempos 'fuertes' como estos, es difícil. Escuchar llantos a distancia y no poder hacer nada en lo absoluto, es difícil. Escuchar llamadas de mis familiares, en donde esta enfermedad mía les causo un problema, no es fácil"

Kike Gómez Junco

Alegra a Mallory curación de Kike Gómez Junco

Kike Gómez Junco cumplió con todos los protocolos implementados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y salió este día del hospital donde se encontraba. Tras el aislamiento y tratamiento adecuado, el influencer pudo reencontrarse con su novia Mallory Caballero.

Fue Mallory quien compartió que Kike se ha curado en su cuenta de Instagram. Además señaló que esto les ha dejado la principal lección es no perder la esperanza y ser disciplinados con las medidas preventivas anunciadas por las autoridades.