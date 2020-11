Alfaro acusa a Morena de financiar ataques en su contra en redes sociales

Dijo "que le echen ganitas" porque "no van a poder" a pesar de la campaña millonaria.

México.- El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a Morena de ser responsable de los ataques en su contra mediante millonarias campañas en redes sociales.

Así lo señaló luego de que se han difundido diversas campañas en su contra, la más reciente ser el supuesto responsable del robo de medicamentos oncólogos que sucedió en Ciudad de México.

"Con la proximidad del periodo electoral en las redes sociales... Morena y los operadores de la 4t están financiando con millones y millones de pesos... no me asusta..." Enrique Alfaro. Gobernador Jalisco

A quienes dedican su vida o sus millones en atacarme, especialmente a los ridículos que ahora dicen que los medicamentos contra el cáncer que le robaron al Gobierno federal estaban en mi casa, les tengo un mensaje con mucho cariño: pic.twitter.com/t8X5O9yJz5 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 12, 2020

Ante ello pidió que le "echen ganitas" pero no van a poder con desacreditar su trabajo porque la gente conoce su trayectoria, por lo que reclamó que financien y usen el tema de cáncer en su contrata.

"Quienes están detrás de una computadora en el anonimato inventando historias y gastando millones de pesos que yo no sé de dónde salen, les digo una cosa: no pierdan su tiempo, no van a poder." Enrique Alfaro. Gobernador Jalisco

El mandatario señaló que ese tipo de ataques se dan sobre todo en el marco del "folklore" de las próximas elecciones de 2021.