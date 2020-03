Informa Astudillo Flores acciones ante Fase 2 del Covid-19 en Guerrero

Informa gobernador medidas ante el coronavirus a los presidentes municipales de las siete regiones del estado

Cruz Grande.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, recorrió en dos días la entidad para reunirse con alcaldesas y alcaldes a quienes informó de las recomendaciones y acciones ante el coronavirus Covid-19.

El mandatario sumó a las autoridades municipales a las medidas preventivas durante la Fase 2 del coronavirus Covid-19, en México y en el estado Guerrero.

“El problema de esta enfermedad es el contagio, en la medida que tengamos reunión, en la medida que tengamos fiesta, en la medida que vayamos a lugares donde hay público, en esa medida el contagio se puede dar” Héctor Astudillo Flores

Astudillo Flores recorrió las siete regiones de la entidad para reunirse con los alcaldes y alcaldesas de la región de la Tierra Caliente, La Montaña y Costa Chica.

En las juntas pidió a las y los ediles, que se sumaran en la difusión de las acciones preventivas para reducir las vías de propagación y contagio del este virus en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Su primer punto de reunión fue en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente, donde insistió en su llamado a no asistir a reuniones ni eventos que impliquen una aglomeración.

El gobernador recalcó que en la medida las posibilidades, se estará presentando una serie de acciones para proteger los empleos y a los que menos tienen.

“El tema del coronavirus es un asunto que vale la pena que nosotros vayamos participando con los presidentes municipales, las presidentas, porque este es un asunto que se nos puede complicar si no nos preparamos. Al día de hoy tenemos 6 casos, no tenemos ningún registro La Montaña o en esta parte de la Cañada pero hay que prevenir que no existan” Héctor Astudillo Flores

Posteriormente en su visita a Huamuxtitlán en la región de La Montaña, y durante su mensaje les pidió a los alcaldes y alcaldesas estar preparados ante la emergencia sanitaria.

El gobernador sostuvo también Huamuxtitlán un encuentro con los 19 alcaldes y alcaldesas de los municipios que conforman la región de La Montaña para después trasladarse al Municipio de Cruz Grande y reunirse ahí con las y los presidentes de los 15 municipios de la Costa Chica, a quienes reveló el panorama estatal y nacional de la emergencia sanitaria y las medidas de prevención de la Fase 2.

El gobernador Astudillo Flores hizo un llamado a los ediles para que cada quien ponga su parte y que ejerzan el liderazgo que tienen para que se reúnan con comisarios, se reúnan con líderes de barrios, de colonias, del transporte, para que entre todos puedan evitar la posibilidad de que el contagio sea mayor.

“Mi visita es fundamentalmente para pedirles que ustedes también se incorporen hacer ese trabajo que es un trabajo delicado que requiere de mucha colaboración, que hagamos una operación pirámide, en la cual en la punta está el gobierno federal, está la Secretaría de Salud y nosotros estamos en medio de la pirámide” Héctor Astudillo Flores

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, explicó que en Guerrero se contabilizan 21 casos negativos, 13 sospechosos y 6 confirmados. De ellos cuatro son mujeres y dos hombres de carácter ambulatorios.

El funcionario además indicó que se deben intensificar las medidas de prevención como es la Sana Distancia, lavarse las manos con agua y con jabón las veces que sea necesario, toser y estornudar al interior del ángulo del codo, no saludar de mano o besos, utilizar gel antibacterial, evitar sitios concurridos, quedarse en casa y en caso de algún síntoma propio del coronavirus acudir con las medidas sanitarias al hospital más cercano o bien pedir orientación al COVITEL 800 772 58 34.