México.- El cantante venezolano Fabio Melanitto Aterrato, exintegrante del grupo UFF, habría sido asesinado por una deuda económica, de acuerdo con una línea de investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

En conferencia, el Fiscal para la Investigación de Homicidios, Roberto Aguas García, afirmo que la muerte del venezolano fue producto de un ataque directo, aunque todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

“Él presenta cinco heridas producidas por disparo de arma de fuego, primordialmente en la cara, en la cabeza y en la parte de la espalda, definitivamente, es una agresión directa la que tuvo esta persona, de acuerdo a las investigaciones que contamos en la carpeta de investigación los testigos que han sido entrevistados señalan directamente esa agresión”, detalló el funcionario.

Agregó que con base a los testimonios recabados la Procuraduría capitalina elabora un retrato hablado del homicida, además de que se cuenta con videos del recorrido que hizo el criminal tras perpetrar el homicidio.

De acuerdo con las últimas investigaciones, indicó, se tiene la pista de que el presunto asesino del cantante huyó a bordo de un Chevy de color gris Oxford que fue ubicado sobre la calle Pachuquilla con dirección a Cumbres de Maltrata.

Asimismo, refirió que conforme a la carpeta de Investigación iniciada por homicidio, la novia del cantante, Juliana Rosa, es una de las principales sospechosas en el homicidio.

