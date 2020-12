Coronavirus: Miedo hace que enfermos vayan al médico hasta que tienen síntomas avanzados

"Entra uno al hospital y ya no sale, me da miedo”, reconoció Ana María, enferma de Covid-19 quien dijo, prefiere atenderse con el médico de su colonia

El incremento de contagios por coronavirus en el Valle de México está aumentando también el miedo de las personas que presentan síntomas, quienes no obstante, evitan acudir al médico y más aun, ir al hospital, hasta que sus padecimientos ya son muy avanzados

Los doctores que atienden en consultorios de farmacias en colonias populares han detectado esta tardanza para buscar ayuda. Ante ello, alertan que dicha situación sólo disminuye las posibilidades de superar el Covid-19 .

“La mayoría de la gente llega ya con los síntomas avanzados, yo diría que más del 50 por ciento de la gente se espera, tiene miedo de que le diagnostiquen Covid, piensan que es una gripita, un dolor de garganta normal y no son atendidos a tiempo” Luis Antonio Patiño, médico de CDMX

Hasta que tienen síntomas avanzados, las personas con Covid-19 acuden al médico

Luis Antonio Patiño es médico en un pequeño consultorio de avenida Observatorio, al poniente de la Ciudad de México, a donde llegan desde vecinos de la zona, hasta comerciantes de la Central de Abasto, al otro lado de la ciudad.

En entrevista con el noticiero 'En Punto', de Televisa, contó que en esta fase de la pandemia, atiende a más pacientes Covid con la enfermedad en fase avanzada y que sobre todo, se trata de gente joven.

“Si en abril me llegaban alrededor de 10 pacientes diarios de Covid, ahorita me llegan alrededor de 20 pacientes diarios… Por lo regular, al principio eran adultos mayores los que llegaban con el padecimiento, ahorita ya la incidencia ha estado avanzando en los jóvenes, debido a, yo creo que los jóvenes no siguen las indicaciones” Luis Antonio Patiño, médico

Enfermos de Covid-19 temen enfermar de gravedad si acuden a un hospital

Ricardo Pineda, enfermo de Covid-19, contó que prefirió atenderse en el consultorio de su colonia, por miedo a empeorar en un hospital .

“Tuve infección en la garganta durante una semana, vine con el doctor y finalizando el tratamiento empecé a sentir que ya no tenía olfato, entonces me mando a hacer la prueba de Covid y salió positiva” Ricardo Pineda, paciente con Covid-19

Algunos pacientes consideran que el consultorio de barrio es más seguro, pues dicen, ir a un hospital implica que podrían contagiarse más .

“Sí era más el temor de acudir a un lugar donde en lugar de sanar podría empeorar, eso era lo que yo pensaba, entonces, conozco al doctor de tiempo y acudí con él” Ricardo Pineda, paciente con Covid-19

Entre personas que acuden a hacerse la prueba a los macro quioscos hay personas que prefieren seguir su tratamiento con médicos particulares ante la saturación de los centros de salud.

“Un poco de miedo porque ahí sí hay muchísima gente, tal vez si no estoy muy grave, ahí me pueda contagiar más” Enrique, paciente con Covid-19

“Voy a ir al particular que me vio desde el lunes. Sé que [los hospitales] están llenos, sé que ya no tienen capacidad o que es mucho el trabajo que tienen, están saturados… Pues, por lo que dicen, entra uno al hospital y ya no sale, me da miedo” Ana María Álvarez, paciente con Covid-19

