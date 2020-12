La reforma a la ley garantizará que se actúe de manera coordinada en contra de los cárteles de la droga, señala el senador Israel Zamora

Tras la inconformidad de autoridades estadounidenses por la reforma a la Ley Nacional de Seguridad aprobada en días recientes, de acuerdo con el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora Guzmán, una de las tareas principales para Esteban Moctezuma, próximo embajador de México en Estados Unidos, será la de convencer al gobierno de Joe Biden que la reforma no busca prohibir la colaboración internacional en materia de seguridad , sino poner las reglas para la cooperación.

“México es un país pacífico que puede permitir el acceso a sus amigos, pero en un trato de reciprocidad, de respeto y de amistad. Bajo esos argumentos, el nuevo embajador tendrá todos los elementos para hacer valer la soberanía y dignidad de nuestro país” Israel Zamora Guzmán. Senador del PVEM

Previamente, el senador republicano Ted Cruz advirtió que con esta reforma a la Ley Nacional de Seguridad, el gobierno del presidente López Obrador busca debilitar las acciones llevadas a cabo por la DEA en México .

Por su lado, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, señaló que la reforma a la Ley Nacional de Seguridad, al limitar las acciones de las agencias extranjeras en México, únicamente beneficiará a las organizaciones criminales del narcotráfico .

“México debe hacerse respetar, no por una cuestión de soberbia, sino por dignidad, porque no es el traspatio de ningún país y es incuestionable que la entrada de agentes extranjeros, sin regulación, vulnera la soberanía de cualquier nación”. Israel Zamora Guzmán.

Para el legislador del PVEM, Israel Zamora Guzmán, esta reforma garantizará que no haya obstrucción en las operaciones, mejor aún, que se actúe de manera coordinada y sean más efectivos los esfuerzos que se realizan en contra de la delincuencia internacional.

“Si no estamos de acuerdo y actuamos sin reglas, pues tal vez tú estás haciendo una acción y yo otra que va en sentido contrario, pero a lo mejor las dos acciones buscan y tenían el mismo fin, pero como no hay acuerdo yo te estoy estorbando y tú me estás estorbando” Israel Zamora Guzmán

Por último, instó a las autoridades mexicanas a evaluar minuciosamente a las personas designadas para los puestos donde se colaborará para el intercambio de información con las agencias extranjeras con el fin de que “estén libres de cualquier relación con el crimen organizado o interés que vaya en contra de la soberanía de cualquiera de los países”.

Reforma a la Ley Nacional de Seguridad

La reforma recién aprobada en México regula el trabajo que realizan los agentes extranjeros en territorio nacional, como es el caso de los elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antidrogas (DEA), entre otros, se originó a raíz de la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, con base en una investigación de la DEA que no fue notificada al gobierno mexicano.

La propuesta contempla establecer la obligación a agentes extranjeros de poner en conocimiento a las autoridades mexicanas la información que tengan respecto a sus investigaciones en México. Esto mediante la comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, las embajadas acreditadas en México y cuyos agentes realicen actividades en materia de seguridad nacional también deberán dar a conocer sus investigaciones al gobierno mexicano.