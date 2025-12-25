Donald Trump, presidente de Estados Unidos desea una Feliz Navidad incluso a quienes llama “basura” y “escoria”.

A través de redes sociales, Trump aprovechó para enviar un mensaje de Navidad a sus seguidores y lo que no por estas fiestas.

Este publicación de Navidad de Donald Trump también está dedicado a la "escoria de la izquierda radical“. Además decidió recordar los logros en su Gobierno.

Donald Trump desea Feliz Navidad a la "escoria de la izquierda radical“

En su mensaje navideño, Donald Trump inició con un "Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir" su país.

El presidente de Estados Unidos aseguró que la “izquierda radical” en su país está fracasando "estrepitosamente" y dijo que ya no tienen las fronteras abiertas.

Ni "hombres en el deporte femenino, personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil“.

Con ello es que decidió resaltar los logros en su Gobierno como:

Un mercado bursátil récord

Planes de jubilación 401K

Cifras de delincuencia más bajas en décadas

Cero inflación

PIB del 4.3%, dos puntos mejor de lo esperado, según Trump

También Donald Trump afirmó que sus políticas arancelarias han traído a su país "billones de dólares en crecimiento y prosperidad“.

Además presumió que la seguridad nacional en su país está mejor.

Agregó que al rededor del mundo se les respeta nuevamente o “como nunca antes”.

Cerró su mensaje de Navidad con un " ¡¡¡Dios bendiga a Estados Unidos!!!“, el cual tuvo diversas reacciones de los internautas tanto a favor como en contra.

Igualmente con otro mensaje hostil poco antes de Navidad, Donald Trump, lanzó un nuevo ataque contra los programas de comedia nocturnos, que han sido blanco predilecto de sus críticas, y las cadenas de televisión en general, amenazando una vez más con revocar sus licencias.











